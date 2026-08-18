В Киеве перезахоронили Евгения Коновальца: как прошла церемония и что сказал Зеленский (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о церемонии перезахоронения первого лидера Организации украинских националистов (ОУН) Евгения Коновальца. Церемония состоялась на Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом и не прерывалась даже во время воздушной тревоги. Как прошло перезахоронение политического и военного деятеля, которого 88 лет назад взорвал агент Советской России?

Церемония перезахоронения Евгения Коновальца состоялась в полдень 19 августа, говорится в сообщении Зеленского на странице в Facebook. В 12:30 19 августа появились кадры с Национального военного мемориального кладбища. Видно, что помимо президента, отдать дань уважения погибшему бойцу за независимость Украины пришли другие украинские политики и военные. Среди них — глава ОП Кирилл Буданов, премьер-министр Сергей Корецкий, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, и.о. главы Минобороны Евгений Хмара, глава Министерства по делам ветеранов Виталий Ким и другие. Напротив гражданских политиков выстроилась шеренга высших офицеров ВСУ — главнокомандующий Михаил Драпатый и руководители известных бригад и родов войск ВСУ.

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Во время церемонии раздался сигнал воздушной тревоги, но перезахоронение не прервали, говорится в материале агентства УНИАН. В первые минуты почетный караул опустил на гроб Коновальца украинский государственный флаг. Через несколько минут флаг свернули, офицер торжественно передал его в руки президента. Во время церемонии звучал торжественный марш, а военные сняли головные уборы и склонили головы в знак уважения к деятелю, отдавшему жизнь за независимость Украины. Далее прозвучало несколькоминутное выступление Зеленского: вспомнили прошлые попытки украинцев восстановить независимость, которые не удалось реализовать много лет назад.

"Мы возвращаем домой выдающегося сына украинского народа. Уже никто не уберет из Киева сине-желтые флаги, и только Украина будет выбирать себе национальный путь. Сейчас, помня об украинской освободительной борьбе, мы все абсолютно точно знаем, каких ошибок нельзя допускать", — сказал Зеленский, говоря о сосредоточении внимания и усилий, а также о национальных ориентирах.

Перезахоронение Коновальца на Национальном военном мемориальном кладбище — это временный этап увековечения памяти лидера ОУН: впоследствии прах перенесут в Пантеон Героев в Киево-Печерской лавре.

Евгений Коновалец — биография и перезахоронение

Евгений Коновалец (1891–1938) — полковник армии Украинской народной республики, командир Сечевых стрельцов, лидер Организации украинских националистов (ОУН). До того как возглавить ОУН, он руководил Украинской военной организацией (УВО), которая вела подпольную борьбу с польской оккупацией на западе Украины. 47-летний Коновалец погиб 88 лет назад, 23 мая 1938 года, в результате взрыва бомбы, заложенной агентом спецслужб СССР Павлом Судоплатовым.

Фокус рассказал о начале процедуры перезахоронения Коновальца и возвращении его праха в Украину. 11 августа директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Александр Алферов сообщил об эксгумации праха на кладбище в Нидерландах. Выяснилось, что процедура началась в январе 2026 года: согласовывали вопросы с властями нидерландского города Роттердама, на кладбище Кросвейк которого 88 лет назад был похоронен Коновалец. Алфьоров опубликовал ряд фотографий с места событий и поблагодарил должностных лиц, причастных к перезахоронению. Помимо президента, речь шла о главе ОП Кирилле Буданове, заместителе главы ОП Ирине Верещук, МИД Украины и др.

Отметим, что Украина провела перезахоронение других героев борьбы за независимость. В частности, в июле состоялась церемония, посвященная Андрею Мельнику: его перезахоронили на национальном кладбище. Рядом с Мельником находится место захоронения его супруги Софии Мельник-Федак, известной ученой. В сети поднялась волна недовольства из-за внешнего вида могилы Софии, и чтобы разрешить эту дилемму, правительство издало новое постановление, сообщил Фокус.

Напоминаем, что СМИ писали о реакции некоторых польских политиков на события в Украине и на украинских беженцев, оказавшихся за границей.