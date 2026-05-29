В сети возмутились "микронадгробию" жены Андрея Мельника: появилось новое решение

На Национальном военном мемориальном кладбище состоялось захоронение политика и полковника УНР Андрея Мельника и его жены, общественного деятеля Софии Мельник-Федак, но вид надгробий удивил часть украинцев. Люди заметили существенную разницу в размерах и восприняли это как неуважение к женщине. Какое решение нашел Кабинет министров по такому особому вопросу?

Правительство внесло изменения в процедуру захоронения на национальном мемориальном кладбище, говорится в постановлении №672, которое появилось на правительственном портале. В постановлении подробно описывается процедура и все положения процесса и отдельно упоминают родственников, которых могут хоронить вместе с героем пантеона. Указано, что у них будет общее надгробное сооружение.

Реакция Кабмина появилась через два дня после первых публикаций в сети, в которых люди обратили внимание на разный вид памятников. Благодаря постановлению этой проблемы отныне не будет.

Андрей Мельник — детали скандала с деятелем УПА

Тем временем на портале "Украинская правда. Жизнь" рассказали об обсуждении в сети. Выяснилось, что у людей возникли вопросы относительно памятника жене Андрея Мельника, который был в четыре раза меньше и с едва заметной надписью. Кроме того, Софию некоторое время называли только женой, при этом женщина была известной украинской общественной деятельницей. Между тем продолжалась дискуссия: можно ли Софии Мельник дать памятник в виде казацкого креста, или его получают только военные, достаточно ли для родственников обычного захоронения рядом и др. В материале привели позицию социолога Галины Герасим, которой бросились в глаза фотографии с мемориального кладбища. Журналистка Дарья Горная вспомнила об Арлингтонском кладбище под Вашингтоном, на котором иначе решают такие вопросы.

В комментариях украинцы сравнивали плиту с надгробием для домашней собаки. Другие писали, что Мельнику не нужен памятник, а хоронить на мемориальном кладбище следует лишь одиноких героев. Также было мнение, что казацкий крест достойны иметь только мужчины и военные, а не женщины.

Кто такие Андрей Мельник и София Мельник-Федак

Андрей Мельник (1890-1964) — общественный и политический деятель, который был полковником армии УНР и вторым председателем ОУН: в соответствии с законодательством, его признали борцом за независимость Украины в 20-м веке. В первые годы УНР принял участие в создании первого украинского войска и стал атаманом. Во время второй мировой войны оказался в концлагере Заксенхаузен и пробыл там до 1945 года. Далее занимался общественной деятельностью.

София Мельник-Федак (1901-1990) — экономистка и общественный деятель, которая помогала развивать кооперативное движение в Галичине, поддерживала молодежное сообщество "Пласт". Во время Второй мировой находилась под арестом. После войны занималась общественной деятельностью в сообществе украинцев.

Отметим, в мае 2026 года в Украине начали создавать пантеон Героев и на Родину вернули прах политического деятеля времен УНР Андрея Мельника. Мельник был похоронен на кладбище Боневуа в Люксембурге: в Украину его перезахоронили 25 мая после прощания в Патриаршем соборе в Киеве. Тем временем появился протест МИД Израиля, который упрекал Украину за якобы причастность Мельника к действиям немецких нацистов: МИД Украины, другие государственные институты официально не комментировали инцидент.

Напоминаем, глава офиса президент Кирилл Буданов высказался относительно пантеона Героев, который стоит создать в Украине.