У мережі обурились "мікронадгробку" дружини Андрія Мельника: з'явилось нове рішення

На Національному військовому меморіальному кладовищі відбулось переховання політика та полковника УНР Андрія Мельника та його дружини, громадської діячки Софії Мельник-Федак, але вигляд надгробків здивував частину українців. Люди помітили суттєву різницю у розмірах і сприйняли це як неповагу до жінки. Яке рішення знайшов Кабінет міністрів щодо такого особливого питання?

Уряд вніс зміни у процедуру поховання на національному меморіальному кладовищі, ідеться у постанові №672, яка з'явилась на урядовому порталі. У постанові детально описується процедура та усіх положення процесу та окремо згадують родичів, яких можуть ховати разом з героєм пантеону. Вказано, що у них буде спільна надмогильна споруда.

Реакція Кабміну з'явилася через два дні після перших публікацій у мережі, в яких люди звернули увагу на різний вигляд пам'ятників. Завдяки постанові цієї проблеми відтепер не буде.

Андрій Мельник — деталі скандалу з діячем УПА

Тим часом на порталі "Українська правда. Життя" розповіли про обговорення у мережі. З'ясувалось, що у людей виникли питання щодо пам'ятника дружині Андрія Мельника, який був у чотири рази меншим та з ледь помітним надписом. Крім того, Софію певний час називали лише дружиною, при цьому жінка була відомою українською громадською діячкою. Тим часом тривала дискусія: чи можна Софії Мельник дати пам'ятник у вигляді козацького хреста, чи його отримують лише військові, чи достатньо для родичів звичайного поховання поруч та ін. У матеріалі навели позицію соціологині Галини Герасим, якій кинулись у очі світлини з меморіального кладовища. Журналістка Дарія Гірна згадала про Арлінгтоне кладовище під Вашингтоном, на якому інакше розв'язують такі питання.

У коментарях українці порівнювали плиту з надгробком для домашнього собаки. Інші писали, що Мельнику не потрібен пам'ятник, а ховати на меморіальному кладовищі слід лиш самотніх героїв. Також була думка, що козацький хрест достойні мати лише чоловіки та військові, а не жінки.

Хто такі Андрій Мельник та Софія Мельник-Федак

Андрій Мельник (1890-1964) — громадський та політичний діяч, який був полковником армії УНР та другим головою ОУН: відповідно до законодавства, його визнали борцем за незалежність України у 20-му столітті. У перші роки УНР взяв участь у створення першого українського війська і став отаманом. Під час другої світової війни опинився у концтаборі Заксенгаузен і пробув там до 1945 року. Далі займався громадською діяльністю.

Софія Мельник-Федак (1901-1990) — економістка та громадська діячка, яка допомагала розвивати кооперативний рух на Галичині, підтримувала молодіжну спільноту "Пласт". Під час Другої світової перебувала під арештом. Після війни займалась громадською дільністю у спільноті українців.

Зазначимо, у травні 2026 року в Україні почали створювати пантеон Героїв і на Батьківщину повернули прах політичного діяча часів УНР Андрія Мельника. Мельник був похований на кладовищі Боневуа у Люксембурзі: в Україну його перепоховали 25 травня після прощання у Патріаршому соборі у Києві. Тим часом з'явився протест МЗС Ізраїлю, яке дорікало Україні через начебто причетність Мельника до дій німецьких нацистів: МЗС України, інші державні інституції офіційно не коментували інцидент.

Нагадуємо, глава офісу президент Кирило Буданов висловився щодо пантеону Героїв, який варто створити в Україні.