С деревянными дверями: необычный Chrysler 1947 года оценили в $350 000 (фото)
В США на аукцион выставлен необычный Chrysler Town&Country 1947 года. У автомобиля лакированные деревянные двери и крышка багажника.
За седан Chrysler Town&Country планируют выручить от 250 000 до 350 000 долларов. Об этом сообщили на сайте аукционного дома RM Sotheby’s.
Высокая цена Chrysler Town&Country обусловлена тем, что в 1947 году было выпущено всего 100 таких седанов в этой комплектации, а до наших дней сохранилось лишь четыре.
Chrysler Town&Country — премиальная модель, выпускавшаяся с 1941 года. Изначально эти автомобили отличались стилем "woody" с лакированными деревянными панелями кузова.
В 40-х и в начале 50-х подобные автомобили были довольно популярны в США и считались роскошными. В Chrysler Town&Country 1947 года двери и крышку багажника изготовили из красного дерева и ясеня. Салон отделан кожей и клетчатой тканью.
Этот седан Chrysler Town&Country оснащён топовым 5,3-литровым восьмицилиндровым двигателем мощностью 135 л. с. и 3-ступенчатой механической коробкой передач.
Пробег автомобиля составляет 140 тыс. км. В 90-е годы Chrysler Town&Country был полностью отреставрирован до первоначального состояния.
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