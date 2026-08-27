С деревянными дверями: необычный Chrysler 1947 года оценили в $350 000 (фото)

В США на аукцион выставлен необычный Chrysler Town&Country 1947 года. У автомобиля лакированные деревянные двери и крышка багажника.

За седан Chrysler Town&Country планируют выручить от 250 000 до 350 000 долларов. Об этом сообщили на сайте аукционного дома RM Sotheby’s.

Двери и крышка багажника автомобиля — деревянные Фото: RM Sotheby's

Высокая цена Chrysler Town&Country обусловлена тем, что в 1947 году было выпущено всего 100 таких седанов в этой комплектации, а до наших дней сохранилось лишь четыре.

Chrysler Town&Country — премиальная модель, выпускавшаяся с 1941 года. Изначально эти автомобили отличались стилем "woody" с лакированными деревянными панелями кузова.

Салон отделан кожей и клетчатой тканью Фото: RM Sotheby's

В 40-х и в начале 50-х подобные автомобили были довольно популярны в США и считались роскошными. В Chrysler Town&Country 1947 года двери и крышку багажника изготовили из красного дерева и ясеня. Салон отделан кожей и клетчатой тканью.

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Этот седан Chrysler Town&Country оснащён топовым 5,3-литровым восьмицилиндровым двигателем мощностью 135 л. с. и 3-ступенчатой механической коробкой передач.

Под капотом установлен 135-сильный восьмицилиндровый двигатель Фото: RM Sotheby's

Пробег автомобиля составляет 140 тыс. км. В 90-е годы Chrysler Town&Country был полностью отреставрирован до первоначального состояния.

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