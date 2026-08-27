Может стать самым дорогим в истории: 60-летний мотоцикл Honda оценили в $1,3 миллиона (фото)

350-кубовая Honda RC173 1966 года имеет все шансы стать самым дорогим мотоциклом всех времён и народов. В своё время она прославилась на весь мир.

Ориентировочная цена Honda RC173 достигает 950 000 фунтов стерлингов ($1,3 миллиона). Именно за такую сумму в прошлом году был продан самый дорогой мотоцикл в истории — Cyclone V-Twin. О спортбайке Honda рассказали на сайте Iconic Auctioneers.

На этой Honda RC173 Майк Хейлвуд стал чемпионом мира Фото: Iconic Auctioneers

Эта Honda RC173 представляет большую ценность, ведь именно на ней выступал один из лучших мотогонщиков — девятикратный чемпион мира Майк Хейлвуд.

В сезоне 1966 года британец одержал шесть побед на этой Honda RC173 и завоевал титул чемпиона в классе 350 куб. см. После этого Майк Хейлвуд решил сохранить успешный спортбайк и в 1967 году выступал на нём в отдельных гонках и на мотошоу.

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Позже гонщик всё же продал Honda RC173 в музей на британском автодроме Донингтон-парк, где мотоцикл выставлялся, пока его в 1997 году не выкупил нынешний владелец.

Мотоцикл оснащен 350-кубовым 62-сильным четырехцилиндровым двигателем Фото: Iconic Auctioneers

В 2005 году специалисты Honda в Японии полностью отреставрировали этот спортбайк. Honda RC173 оснащена 350-кубовым четырехцилиндровым двигателем с воздушным охлаждением мощностью 62 к. с. и 6-ступенчатой коробкой передач. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Кстати, недавно был представлен самый дорогой новый мотоцикл Honda 2026 года.

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