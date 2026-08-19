Неприметный раритет: старый 52-летний мотоцикл продали по цене нового Maybach (фото)

В США на аукционе продали мотоцикл Ducati 750 SS 1974 года. За спортбайк заплатили 190 400 долларов, то есть он значительно дороже любого нового Ducati.

Такая цена на Ducati 750 SS (Super Sport), сопоставимая со стоимостью нового Mercedes-Maybach GLS, вполне оправдана, ведь это чрезвычайно редкая коллекционная модель. Об этом сообщили на сайте аукционного дома Gooding Christie’s.

Спортивный мотоцикл развивал скорость 217 км/ч и в свое время был одним из самых быстрых в мире Фото: GOODING&COMPANY

Всего было выпущено всего 401 мотоцикл Ducati 750 SS 1974 года. Эта лимитированная модель, по сути, представляла собой серийный вариант гоночного мотоцикла, выигравшего знаменитую итальянскую гонку Imola 200.

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Ducati 750 SS оснастили двигателем V2 объёмом 748 куб. см с увеличенной до 73 л. с. мощностью, и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен развивать скорость 217 км/ч, то есть был одним из самых быстрых серийных мотоциклов своего времени.

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Кроме того, спортбайк получил дисковые тормоза на обоих колесах. От стандартной модели Ducati 750 1974 года он отличается обтекателем и особыми вариантами окраски.

Мотоцикл оснащен 73-сильным двигателем V2 Фото: GOODING&COMPANY

Именно этот мотоцикл Ducati 750 SS почти всё время эксплуатировался в Японии и даже в своё время попал на обложку местного журнала Men’s Club. Спортбайк прошел полную реставрацию.

Кстати, недавно необычный мотоцикл 1910 года без бензобака был продан за 150 000 долларов.

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