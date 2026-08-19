Непоказний раритет: старий 52-річний мотоцикл продали за ціною нового Maybach (фото)

У США на аукціоні продали мотоцикл Ducati 750 SS 1974 року. За спортбайк віддали 190 400 доларів, тобто він значно дорожчий за будь-який новий Ducati.

Така ціна Ducati 750 SS (Super Sport) на рівні нового Mercedes-Maybach GLS є звичною, адже це надзвичайно рідкісна колекційна модель. Про неї розповіли на сайті аукціонного дому Gooding Christie’s.

Спортбайк розвивав 217 км/год і свого часу був одним із найшвидших у світі Фото: GOODING&COMPANY

Усього випустили тільки 401 Ducati 750 SS 1974 року. Лімітована модель, по суті, була серійним варіантом гоночного байка, який виграв знамениті італійські перегони Imola 200.

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Ducati 750 SS оснастили 748-кубовим двигуном V2 зі збільшеною до 73 к. с. потужністю та 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розвинути 217 км/год, тобто був одним із найшвидших серійних мотоциклів свого часу.

До того ж, спортбайк отримав дискові гальма на обох колесах. Від стандартного Ducati 750 1974 року він відрізняється обтічником та особливими варіантами забарвлення.

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Мотоцикл оснащений 73-сильним двигуном V2 Фото: GOODING&COMPANY

Конкретно цей мотоцикл Ducati 750 SS майже весь час експлуатувався в Японії і навіть свого часу потрапив на обкладинку місцевого журналу Men’s Club. Спортбайк пройшов повну реставрацію.

Між іншим, нещодавно нестандартний мотоцикл 1910 року без бензобака продали за 150 000 доларів.

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