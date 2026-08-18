Ціна $1300 і запас ходу 250 км: на ринок вийшла лінійка дешевих електромотоциклів (фото)

Молода індійська компанія Avore виводить на ринок свої дебютні моделі електромотоциклів. Вони надзвичайно дешеві та мають чималий запас ходу.

Нові Avore EX1 та EX2 – одні з найдоступніших електричних мотоциклів у світі. Їх подробиці розкрили на сайті індійського виробника.

Avore EX1

Електромотоцикли Avore EX1 і EX2 – легкі міські моделі, які є альтернативою 125-кубовим бензиновим байкам. Вони вирізняються рубаним дизайном у стилістиці мотоциклів класу Naked.

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Хоча електробайки і бюджетні, вони непогано оснащені. У них світлодіодна оптика, також є цифровий щиток приладів, USB та Bluetooth.

Avore EX2

Обидва електробайки отримали мотор потужністю 10,2 к. с. (7,5 кВт) та здатні розвинути 100 км/год, а розгін до 40 км/год займає 3,2 с. Дискові гальма встановлені на обох колесах.

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Електробайк Avore EX1 коштує 124 999 рупій ($1307). Він отримав батарею ємністю 3,24 кВт∙год і має запас ходу 160 км. Швидка зарядка на 20-80% займає 3 години.

Електробайк отримав цифровий щиток приладів

Новий Avore EX2 коштує 149 999 рупій ($1570), а головна його відмінність — більша батарея на 5 кВт∙год. Запас ходу становить 255 км, а ще зарядка на 80% швидша – триває 2 години.

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