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Ціна $1300 і запас ходу 250 км: на ринок вийшла лінійка дешевих електромотоциклів (фото)

Avore EX
Електромотоцикли Avore коштують від 1307 доларів

Молода індійська компанія Avore виводить на ринок свої дебютні моделі електромотоциклів. Вони надзвичайно дешеві та мають чималий запас ходу.

Нові Avore EX1 та EX2 – одні з найдоступніших електричних мотоциклів у світі. Їх подробиці розкрили на сайті індійського виробника.

Avore EX1
Avore EX1

Електромотоцикли Avore EX1 і EX2 – легкі міські моделі, які є альтернативою 125-кубовим бензиновим байкам. Вони вирізняються рубаним дизайном у стилістиці мотоциклів класу Naked.

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Хоча електробайки і бюджетні, вони непогано оснащені. У них світлодіодна оптика, також є цифровий щиток приладів, USB та Bluetooth.

Avore EX2
Avore EX2

Обидва електробайки отримали мотор потужністю 10,2 к. с. (7,5 кВт) та здатні розвинути 100 км/год, а розгін до 40 км/год займає 3,2 с. Дискові гальма встановлені на обох колесах.

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Електробайк Avore EX1 коштує 124 999 рупій ($1307). Він отримав батарею ємністю 3,24 кВт∙год і має запас ходу 160 км. Швидка зарядка на 20-80% займає 3 години.

Електробайк отримав цифровий щиток приладів
Електробайк отримав цифровий щиток приладів

Новий Avore EX2 коштує 149 999 рупій ($1570), а головна його відмінність — більша батарея на 5 кВт∙год. Запас ходу становить 255 км, а ще зарядка на 80% швидша – триває 2 години.

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