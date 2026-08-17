200 км — не проблема: електросамокати з рекордним запасом ходу (фото)

Деякі електросамокати можуть подолати 200 і більше кілометрів без підзарядки. Фокус розповість про серійні моделі з рекордним запасом ходу.

Зазвичай електросамокати призначені для коротких поїздок, тому великий запас ходу їм далеко не завжди потрібен. До того ж, вони компактні й не завжди розраховані на велику батарею. Утім, є моделі скутерів, які в теорії можуть здійснити міжміську мандрівку, адже їх запас ходу вимірюється сотнями кілометрів. Фокус відібрав серійні нові електросамокати з найбільшим запасом ходу.

До рейтингу потрапили потужні важкі електроскутери. У низці країн їх швидкість обмежена електронікою на 25 км/год, проте без лімітатора вони дуже швидкі. До уваги ми брали саме паспортний запас ходу, хоча в реальних умовах він залежить від швидкості та дорожньої обстановки.

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Nami Burn 2 E Max – 185 км

Nami Burn 2 E Max

Nami Burn 2 E Max – позашляховий електросамокат із дугами, посиленою регульованою підвіскою та широкими шинами з глибоким протектором. До того ж, він повнопривідний: на кожному його колесі встановили по мотору. Сумарна потужність становить 11,4 к. с. (8,4 кВт), що дозволяє розвивати 96 км/год. 72-вольтна батарея LG на 2,3 кВт∙год забезпечує запас ходу в 185 км, а її зарядка займає 7-8 хвилин. Ціна Nami Burn 2 E Max – від 3400 доларів.

Dualtron X Limited – 200 км

Dualtron X Limited

Dualtron X Limited – дуже потужний повнопривідний електроскутер із двома моторами на 16,3 к. с. (12 кВт). Він важкий (82,9 кг), але при цьому розрахований на навантаження в 200 кг. Максимальна швидкість становить 110 км/год, а запас ходу – 200 км. Цьому велетню дісталася велика 84-вольтна батарея ємністю 5 кВт∙год і навіть швидка її зарядка займає 6 годин. Гальма навіть доповнили ABS. Електросамокат Dualtron X Limited коштує від 5300 доларів.

Kaabo Wolf King GTR Max – 200 км

Kaabo Wolf King GTR Max

Kaabo Wolf King GTR Max – міцний електросамокат із повним приводом, посиленою підвіскою та збільшеним кліренсом. Пара його моторів розвиває 5,5 к. с. (4 кВт) і цього достатньо, аби розвивати 105 км/год. 72-вольтна батарея Samsung ємністю 2,8 кВт∙год дозволяє проїхати 200 км без підзарядки. Ціна Kaabo Wolf King GTR Max стартує з 4000 доларів.

Teverun Fighter Supreme Ultra – 200 км

Teverun Fighter Supreme Ultra

Швидкісний електросамокат Teverun Fighter Supreme Ultra має двомоторну установку потужністю 12,5 к. с. (9,2 кВт) і розвиває 105 км/год. У нього потужні гальма з чотирипоршневими супортами та регульована підвіска. Чимала 72-вольтна батарея Samsung ємністю 4,3 кВт∙год дозволяє подолати 200 км. Швидка зарядка електроскутера займає 4-5 годин. Ціна становить 3500 доларів.

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Bo The Turbo – 240 км

Bo The Turbo

Bo The Turbo – справжній монстр серед електросамокатів, створений спільно з командою "Формули-1" Williams. Його два мотори видають 32,5 к. с. (24 кВт), а питома потужність на кілограм ваги вища, аніж в суперкарі Bugatti Veyron. Повнопривідний Bo Turbo розвиває 160 км/год, тобто це найшвидший електроскутер у світі. Запас ходу теж рекордний – 240 км завдяки 88-вольтній батареї на 1,8 кВт∙год. Утім, і ціна Bo Turbo кусається – 30 000 доларів.

Між іншим, нещодавно дебютував доступний електромотоцикл Avore вартістю 1780 доларів із запасом понад 250 км.

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