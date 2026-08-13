Спортбайк на мінімалках: Yamaha випустила яскравий і незвичний мопед (фото)
Yamaha вирішила перетворити дешевий мопед на маленький спортбайк. Модель Y16ZR-R вирізняється яскравим дизайном та стала потужнішою.
Спортивний мопед Yamaha Y16ZR-R презентували на виставці в Індонезії і виводять на ринок за ціною від 2660 доларів. Про це повідомляє сайт Ride apart.
Розробники мопеда надихалися гоночними Yamaha M1 із чемпіонату MotoGP, а також знаменитим спортбайком Yamaha R1. Саме тому нова Yamaha Y16ZR-R отримала пластикові обтікачі в стилі цих моделей та має загострений "ніс" і розкосі фари. До того ж, пропонують різні варіанти яскравого забарвлення.Важливо
Примітно, що однією лиш зовнішністю не обмежилися. Потужність 155-кубового одноциліндрового двигуна збільшили з 17,5 до 18,5 к. с. при 9500 об/хв. Крутний момент складає 14,5 Н∙м при 8500 об/хв.
Мопед Yamaha Y16ZR-R оснащений ABS та трекшн-контролем. Встановили і нову 6-ступінчасту КПП.
Крім того, всі Yamaha Y16ZR-R отримали новий цифровий щиток приладів і Bluetooth. Також презентували дорожчий лімітований варіант Pramac Racing за $3270 з регульованими амортизаторами Öhlins. Випустять 3000 мопедів у цій версії.
Між іншим, нещодавно презентували доступний італійський спортбайк за 6000 доларів.
Також Фокус розповідав про футуристичний електромотоцикл у стилістиці аніме.