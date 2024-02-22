Легенда йде: Yamaha припинить виробництво знаменитої моделі (фото)

Нові еконорми Євро-5+ для мотоциклів поставили хрест на Yamaha YZF-R1. Знаменитий спортбайк невдовзі припинять виробляти.

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Спортбайк Yamaha YZF-R1 знімуть з виробництва. Нове покоління культової моделі не будуть розробляти. Про це повідомляє сайт Motorcycle News.

У офіційній заяві Yamaha вказано, що причиною відмови від R1 та його екстремальної версії R1M є нові еконорми для мотоциклів Євро-5+. Японський виробник не планує створювати версію моделі, яка б відповідала цим стандартам.

Перша Yamaha R1 1998 року Фото: Yamaha

Таким чином Yamaha R1 під шляхом молодшої моделі R6, яку припинили виробляти в 2020 році, коли набули чинності норми Євро-5. Уже випущені мотоцикли мають продати до 2025 року – саме тоді завершиться перехідний період для Євро-5+.

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Не виключено, що Yamaha продовжить дрібносерійний випуск гоночних версій R1, які не допущені до доріг загального користування і можуть експлуатуватися тільки на треку.

Yamaha YZF-R1 2023 року Фото: Yamaha

Мотоцикл Yamaha YZF-R1 – знакова модель для японського бренду. Її випускали з 1998 року. Спортбайк обладнаний літровим чотирициліндровим двигуном: у різні роки існували його версії потужністю від 150 до 200 к. с.

Останнього оновлення модель зазнала в 2020 році. У 2009 і 2021 роках Yamaha R1 вигравала чемпіонат світу з мотоперегонів World Superbike.

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