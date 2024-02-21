У Африці створили недорогий електричний мотоцикл для бездоріжжя (фото)

Електричний мотоцикл Kofa Jidi має стальну раму та посилену підвіску. Запас ходу електробайка складає 100 км, а його батареї можна замінити за 30 секунд.

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Стартап із Гани Kofa презентував свою першу модель — доступний електромотоцикл Jidi. Його почнуть виготовляти до кінця року і він стане "зеленою" альтернативою 125-кубовим бензиновим байкам. Про новинку розповіли на сайті виробника.

Запас ходу мотоцикла складає 100 км

Kofa Jidi – легкий міський електробайк із рубаним дизайном. Його високопрофільні шини з глибоким протектором, стальна рама і посилена підвіска розраховані на дороги з великою кількістю вибоїн чи бездоріжжя. До того ж, ходова проста і легко піддається ремонту.

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Хоча модель бюджетна, оснащення включає світлодіодні фари, цифрова панель приладів та USB-порти для підзарядки різноманітних гаджетів. Дискові гальма обладнані ABS.

У мотоцикла посилена підвіска

Силову установку розробила китайська компанія TAILG. Електробайк отримав мотор на 8 к. с. (6 кВт) та дві батареї загальною ємністю 4,6 кВт∙год. Новий Kofa Jidi здатен розігнатися до 85 км/год та проїхати 100 км без підзарядки. Батареї електробайка можна зняти та замінити всього за 30 секунд.

Батареї Jidi можна замінити за 30 секунд

Точна ціна Kofa Jidi поки не оголошена, проте виробник заявляє, що вона буде співставною із вартістю бюджетних бензинових аналогів, тобто мова йде про кілька тисяч доларів. Продажі в Гані стартують до кінця першого кварталу 2024 року, а пізніше почнеться експорт моделі.

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