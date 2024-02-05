В Індії випустили недорогий електробайк за ціною iPhone (фото, відео)

Електробайк Revolt RV400 BRZ — альтернатива 125-кубовим бензиновим мотоциклам. Він здатний розвинути 85 км/год і проїхати до 150 км без підзарядки.

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Індійський стартап Revolt Motors презентував електричний мотоцикл RV400 BRZ. Це один із найдоступніших у світі електробайків: він незабаром надійде в продаж за ціною від 138 до 148 тис. рупій ($1660-1780) — на рівні нового iPhone 15. Його подробиці розкрили на сайті виробника.

Електробайк розганяється до 85 км/год

Новий Revolt RV400 BRZ — легкий електромотоцикл, який позиціонують, як альтернативу бензиновим 125-кубовим байкам і скутерам. У нього класичний дизайн із пластиковими обтічниками.

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Електричний мотоцикл оснастили мотором на 6,8 к. с. (5 кВт), що дає змогу розвинути 85 км/год. Акумуляторна батарея ємністю 3,24 кВт∙год забезпечує запас ходу до 150 км у режимі Есо і 80 км — у Sport. Зарядка батареї на 100% займає 4,5 години, а на 75% — 3 години.

Запас ходу Revolt RV400 BRZ сягає 150 км

Оскільки модель бюджетна, то виробник намагався заощадити. У Revolt RV400 BRZ немає USB-портів для підзарядки гаджетів або безключового запуску. Втім, рекуперативне гальмування і цифрова панель приладів у електробайка все ж є.

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