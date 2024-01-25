Старий мотоцикл Harley-Davidson виставлено на продаж за ціною суперкара (фото)

До наших днів дійшли тільки чотири Harley-Davidson 1911 року. Мотоцикл оснащений 7-сильним мотором і здатний розвинути 97 км/год.

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У Лас-Вегасі на аукціон Mecum виставили мотоцикл Harley-Davidson 7D Twin 1911 року. Вінтажний байк оцінюють у 400-500 тис. доларів — на рівні нового суперкара Ferrari 812 Superfast. Його подробиці розкрили на сайті аукціону.

До наших днів збереглися тільки чотири Harley-Davidson 1911 року Фото: Mecum

Старовинні Harley-Davidson дуже цінуються колекціонерами, причому найдорожчими є ранні моделі марки — їхня ціна може сягати й мільйона доларів.

Річ у тім, що таких мотоциклів збереглося дуже мало. Наприклад, з 5625 випущених Harley-Davidson 1911 року до наших днів дійшло лише чотири.

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Модель важлива, адже це перший мотоцикл Harley-Davidson із двоциліндровим двигуном V-twin — такі мотори стали візитною карткою бренду. Потужність 811-кубового двигуна становить 7 к. с., а максимальна швидкість байка — 97 км/год.

7D Twin став першим двоциліндровим Harley-Davidson Фото: Mecum

Harley-Davidson 7D Twin зберігся практично повністю комплектним. Під час реставрації довелося тільки встановити нові спиці коліс, шини і шкіряні деталі, а все інше — оригінальне.

Раніше Фокус розповідав, що раритетний італійський спортбайк 70-х пішов з молотка за ціною "Гелендвагена".

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