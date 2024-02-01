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Авто

У Чехії представили електричний аналог Jeep Wrangler і Land Rover Defender (фото)

MWM Spartan, MWM Spartan EV 2.0, електричний позашляховик
MWM Spartan — електричний рамний позашляховик

MWM Spartan — компактний 4,1-метровий електровнедорожник потужністю 174 к. с. Рамна модель отримала понижувальну передачу і блокування диференціалів.

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Чеська компанія MW Motors, що спеціалізується на електричних позашляховиках, представила свою нову модель Spartan EV 2.0. Вона надходить у продаж за ціною від 63 300 доларів. Про це пише видання Autocar.

Новий MWM Spartan EV 2.0 стане електричною альтернативою Jeep Wrangler і Land Rover Defender. Він побудований на базі рамного індійського позашляховика Force Gurkha.

MWM Spartan EV, MWM Spartan EV 2.0, електричний позашляховик Fullscreen
Запас ходу електрокара становить 240 км

Від свого донора незграбне 4,1-метрове авто зовні відрізняється тільки дизайном передньої частини з діодними фарами і пластиковою заглушкою на місці решітки радіатора. Маса MWM Spartan EV 2.0 становить 2350 кг.

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У салоні з'явилася цифрова панель приладів і встановлено 7-дюймовий тачскрін. Комплектація вельми бідна для авто такої вартості — передбачено тільки кондиціонер.

Електромобіль MWM Spartan EV 2.0 оснащений мотором потужністю 174 к. с. і з величезним крутним моментом у 1075 Н∙м. Він може буксирувати тритонний причіп.

салон MWM Spartan EV, MWM Spartan EV 2.0, електричний позашляховик Fullscreen
У салоні встановлено два дисплеї

Повний привід доповнено понижувальною передачею і блокуваннями диференціалів. Кліренс становить 205 мм, кут в'їзду — 38°, а з'їзду — 35°.

Акумуляторна батарея ємністю 57 кВт∙год забезпечує запас ходу в 240 км. Швидка зарядка постійним струмом (потужністю 90 кВт) на 80% займає трохи більше півгодини.

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