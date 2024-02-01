В Чехии представили электрический аналог Jeep Wrangler и Land Rover Defender (фото)
MWM Spartan — компактный 4,1-метровый электровнедорожник мощностью 174 л. с. Рамная модель получила понижающую передачу и блокировки дифференциалов.
Чешская компания MW Motors, специализирующаяся на электрических внедорожниках, представила свою новую модель Spartan EV 2.0. Она поступает в продажу по цене от 63 300 долларов. Об этом пишет издание Autocar.
Новый MWM Spartan EV 2.0 станет электрической альтернативой Jeep Wrangler и Land Rover Defender. Он построен на базе рамного индийского внедорожника Force Gurkha.
От своего донора угловатое 4,1-метровое авто внешне отличается только дизайном передней части с диодными фарами и пластиковой заглушкой на месте решетки радиатора. Масса MWM Spartan EV 2.0 составляет 2350 кг.Важно
В салоне появилась цифровая панель приборов и установлен 7-дюймовый тачскрин. Комплектация весьма бедная для авто такой стоимости – предусмотрен только кондиционер.
Электромобиль MWM Spartan EV 2.0 оснащен мотором мощностью 174 л. с. и с огромным крутящим моментом в 1075 Н∙м. Он может буксировать трехтонный прицеп.
Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Клиренс составляет 205 мм, угол въезда – 38°, а съезда – 35°.
Аккумуляторная батарея емкостью 57 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 240 км. Быстрая зарядка постоянным током (мощностью 90 кВт) на 80% занимает немногим больше получаса.
Ранее Фокус рассказывал про китайский электровнедорожник, способный парковаться боком.
Также мы писали про экстремальный 360-сильный внедорожник Dacia.