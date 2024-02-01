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Авто

В Чехии представили электрический аналог Jeep Wrangler и Land Rover Defender (фото)

MWM Spartan, MWM Spartan EV 2.0, электрический внедорожник
MWM Spartan — электрический рамный внедорожник

MWM Spartan — компактный 4,1-метровый электровнедорожник мощностью 174 л. с. Рамная модель получила понижающую передачу и блокировки дифференциалов.

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Чешская компания MW Motors, специализирующаяся на электрических внедорожниках, представила свою новую модель Spartan EV 2.0. Она поступает в продажу по цене от 63 300 долларов. Об этом пишет издание Autocar.

Новый MWM Spartan EV 2.0 станет электрической альтернативой Jeep Wrangler и Land Rover Defender. Он построен на базе рамного индийского внедорожника Force Gurkha.

MWM Spartan EV, MWM Spartan EV 2.0, электрический внедорожник Fullscreen
Запас хода электрокара составляет 240 км

От своего донора угловатое 4,1-метровое авто внешне отличается только дизайном передней части с диодными фарами и пластиковой заглушкой на месте решетки радиатора. Масса MWM Spartan EV 2.0 составляет 2350 кг.

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В салоне появилась цифровая панель приборов и установлен 7-дюймовый тачскрин. Комплектация весьма бедная для авто такой стоимости – предусмотрен только кондиционер.

Электромобиль MWM Spartan EV 2.0 оснащен мотором мощностью 174 л. с. и с огромным крутящим моментом в 1075 Н∙м. Он может буксировать трехтонный прицеп.

салон MWM Spartan EV, MWM Spartan EV 2.0, электрический внедорожник Fullscreen
В салоне установлены два дисплея

Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Клиренс составляет 205 мм, угол въезда – 38°, а съезда – 35°.

Аккумуляторная батарея емкостью 57 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 240 км. Быстрая зарядка постоянным током (мощностью 90 кВт) на 80% занимает немногим больше получаса.

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