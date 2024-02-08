На аукціон виставлено найнеймовірніший мотоцикл із 48-циліндровим двигуном (відео)

Мотоцикл Whitelock Tinker Toy отримав унікальний 4,2-літровий мотор із 48-циліндрами. Він важить 600 кг, але здатний їздити самостійно.

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У Великій Британії на аукціон Bonhams виставили дуже нестандартний мотоцикл Kawasaki 2003 року з вражаючим 48-циліндровим двигуном. Його оцінили в 40-60 тисяч фунтів стерлінгів ($51 000 — 76 000). Про байк розповіли на сайті аукціонного дому.

Унікальний байк побудував британський конструктор Саймон Вайтлок. Проєкт назвали Whitelock Tinker Toy ("іграшковий конструктор Вайтлока").

48-циліндровий мотор має робочий об'єм 4,2 літра Фото: bonhams.com

За основу взяли мотоцикл Kawasaki KH250. Його розрізали та подовжили, а також встановили величезний 48-циліндровий двигун об'ємом 4,2 л. Мотоцикл навіть потрапив до Книги рекордів Гіннесса, як колісний транспортний засіб із найбільшою кількістю циліндрів.

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Складний мотор зібрали з 16 трициліндрових двотактних моторів Kawasaki KH250. Їх встановили у шість рядів — по 8 циліндрів у кожному. Ще один такий двигун виконує роль стартера.

Саймон Вайтлок стверджує, що мотоцикл допущений до доріг загального користування. Втім, керувати байком масою 600 кг вельми складно.

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