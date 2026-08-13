Спортбайк на минималках: Yamaha выпустила яркий и необычный мопед (фото)

Yamaha решила превратить недорогой мопед в небольшой спортбайк. Модель Y16ZR-R отличается ярким дизайном и стала более мощной.

Спортивный мопед Yamaha Y16ZR-R был представлен на выставке в Индонезии и поступит в продажу по цене от 2660 долларов. Об этом сообщает сайт Ride apart.

Yamaha Y16ZR-R Pramac Racing оснастили регулируемыми амортизаторами Öhlins Фото: Yamaha

Разработчики мопеда черпали вдохновение в гоночных мотоциклах Yamaha M1 из чемпионата MotoGP, а также в знаменитом спортбайке Yamaha R1. Именно поэтому новая Yamaha Y16ZR-R получила пластиковые обтекатели в стиле этих моделей, а также имеет заостренный "нос" и косо расположенные фары. К тому же предлагаются различные варианты яркой расцветки.

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Примечательно, что разработчики не ограничились лишь внешним видом. Мощность 155-кубового одноцилиндрового двигателя увеличили с 17,5 до 18,5 к. с. при 9500 об/мин. Крутящий момент составляет 14,5 Н∙м при 8500 об/мин.

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Мопед Yamaha Y16ZR-R оснащен системой ABS и системой контроля тяги. А еще установлена новая 6-ступенчатая коробка передач.

Мощность двигателя увеличили до 18,5 к. с. Фото: Yamaha

Кроме того, все Yamaha Y16ZR-R получили новую цифровую приборную панель и Bluetooth. Также был представлен более дорогой лимитированный вариант Pramac Racing за $3270 с регулируемыми амортизаторами Öhlins. Выпустят 3000 мопедов в этой версии.

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