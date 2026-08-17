200 км — не проблема: электросамокаты с рекордным запасом хода (фото)

Некоторые электросамокаты способны преодолеть 200 и более километров без подзарядки. Фокус расскажет о серийных моделях с рекордным запасом хода.

Как правило, электросамокаты предназначены для коротких поездок, поэтому большой запас хода им далеко не всегда нужен. К тому же они компактны и не всегда рассчитаны на большую батарею. Впрочем, есть модели скутеров, которые в теории могут совершить междугороднее путешествие, ведь их запас хода исчисляется сотнями километров. Фокус отобрал серийные новые электросамокаты с наибольшим запасом хода.

В рейтинг вошли мощные тяжелые электросамокаты. В ряде стран их скорость ограничена электронным ограничителем до 25 км/ч, однако без лимитатора они очень быстры. Мы учитывали именно паспортный запас хода, хотя в реальных условиях он зависит от скорости и дорожной обстановки.

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Nami Burn 2 E Max — 185 км

Nami Burn 2 E Max

Nami Burn 2 E Max — внедорожный электросамокат с дугами, усиленной регулируемой подвеской и широкими шинами с глубоким протектором. К тому же он полноприводной: на каждом колесе установлен по одному двигателю. Суммарная мощность составляет 11,4 л. с. (8,4 кВт), что позволяет развивать скорость до 96 км/ч. 72-вольтовая батарея LG емкостью 2,3 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 185 км, а её зарядка занимает 7–8 минут. Цена Nami Burn 2 E Max — от 3400 долларов.

Dualtron X Limited — 200 км

Dualtron X Limited

Dualtron X Limited — очень мощный полноприводный электроскутер с двумя двигателями мощностью 16,3 л. с. (12 кВт). Он тяжелый (82,9 кг), но при этом рассчитан на нагрузку в 200 кг. Максимальная скорость составляет 110 км/ч, а запас хода — 200 км. Этот гигант оснащен большой 84-вольтовой батареей емкостью 5 кВт∙ч, и даже быстрая зарядка занимает 6 часов. Тормоза даже дополнены системой ABS. Электросамокат Dualtron X Limited стоит от 5300 долларов.

Kaabo Wolf King GTR Max — 200 км

Kaabo Wolf King GTR Max

Kaabo Wolf King GTR Max — прочный электросамокат с полным приводом, усиленной подвеской и увеличенным клиренсом. Пара его двигателей развивает 5,5 л. с. (4 кВт), и этого достаточно, чтобы разгоняться до 105 км/ч. 72-вольтовая батарея Samsung емкостью 2,8 кВт∙ч позволяет проехать 200 км без подзарядки. Цена Kaabo Wolf King GTR Max начинается от 4000 долларов.

Teverun Fighter Supreme Ultra — 200 км

Teverun Fighter Supreme Ultra

Скоростной электросамокат Teverun Fighter Supreme Ultra оснащён двухмоторной установкой мощностью 12,5 л. с. (9,2 кВт) и развивает скорость до 105 км/ч. Он оснащен мощными тормозами с четырехпоршневыми суппортами и регулируемой подвеской. Вместительная 72-вольтовая батарея Samsung емкостью 4,3 кВт∙ч позволяет преодолеть 200 км. Быстрая зарядка электросамоката занимает 4–5 часов. Цена составляет 3500 долларов.

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Bo The Turbo — 240 км

Bo The Turbo

Bo The Turbo — настоящий монстр среди электросамокатов, созданный совместно с командой "Формулы-1" Williams. Его два двигателя развивают 32,5 л. с. (24 кВт), а удельная мощность на килограмм веса превышает показатель суперкара Bugatti Veyron. Полноприводный Bo Turbo развивает скорость 160 км/ч, то есть это самый быстрый электросамокат в мире. Запас хода тоже рекордный — 240 км благодаря 88-вольтовой батарее на 1,8 кВт∙ч. Впрочем, и цена Bo Turbo немаленькая — 30 000 долларов.

Кстати, недавно состоялся дебют доступного электромотоцикла Avore стоимостью 1780 долларов с запасом хода более 250 км.

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