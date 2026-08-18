Цена $1300, запас хода 250 км: на рынок вышла линейка недорогих электромотоциклов (фото)

Молодая индийская компания Avore выводит на рынок свои первые модели электромотоциклов. Они чрезвычайно дешевы и обладают значительным запасом хода.

Новые Avore EX1 и EX2 — одни из самых доступных электрических мотоциклов в мире. Подробности о них были опубликованы на сайте индийского производителя.

Avore EX1

Электромотоциклы Avore EX1 и EX2 — легкие городские модели, которые являются альтернативой 125-кубовым бензиновым байкам. Они отличаются лаконичным дизайном в стиле мотоциклов класса Naked.

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Хотя электробайки и являются бюджетными, они неплохо оснащены. У них светодиодная оптика, а также есть цифровая приборная панель, USB и Bluetooth.

Avore EX2

Оба электробайка оснащены двигателем мощностью 10,2 к. с. (7,5 кВт) и способны развивать скорость до 100 км/ч, а разгон до 40 км/ч занимает 3,2 с. Дисковые тормоза установлены на обоих колесах.

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Электробайк Avore EX1 стоит 124 999 рупий ($1307). Он оснащён аккумулятором ёмкостью 3,24 кВт∙ч и имеет запас хода 160 км. Быстрая зарядка от 20 до 80 % занимает 3 часа.

Электробайк получил цифровую приборную панель

Новый Avore EX2 стоит 149 999 рупий ($1570), а его главное отличие — батарея большей ёмкости (5 кВт∙ч). Запас хода составляет 255 км, а зарядка на 80 % быстрее — длится 2 часа.

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