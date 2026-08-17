Спортсмен-рекордсмен: найдорожче авто зі США в історії продали за $42 мільйони (фото)

Купе Shelby Cobra Daytona 1964 року стало найдорожчим у світі авто, проданим у 2026 році. Рідкісний спорткар успішно виступав у перегонах.

Один із шести випущених Shelby Cobra Daytona пішов із молотка за 42,9 мільйона доларів. Це найдорожчий американський автомобіль всіх часів, який майже удвічі дорожчий за попереднього рекордсмена Duesenberg SSJ ($22 мільйони). Про раритет розповіли на сайті аукціонного дому Gooding Christies.

Випустили тільки шість обтічних купе Shelby Cobra Daytona Фото: GOODING&COMPANY

Обтічна версія Cobra із кузовом купе була створена видатним гонщиком і конструктором Кероллом Шелбі, аби на рівних змагатися у чемпіонаті світу GT із легендарними Ferrari 250 GTO.

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Легкий (1043 кг) спорткар отримав 4,7-літровий V8 від Ford Mustang зі збільшеною до 385 к. с. потужністю. Із 4-ступінчастою механічною КПП Shelby Cobra Daytona може розігнатися до 100 км/год за 4 с і розвинути 318 км/год.

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Спорткар відзначився успіхами у перегонах Фото: GOODING&COMPANY

Цей Shelby Daytona з номером кузова CSX2300 — третій із шести випущених. У 1965 році він посів друге місце в класі на Гран-прі Франції в Реймсі та третє — на перегонах у Себрінгу, Дайтоні та Нюрбургрингу. У тому сезоні Shelby та Ford таки випередили Ferrari та виграли чемпіонат світу.

У 2003 авто відреставрували Фото: GOODING&COMPANY

У 1966-1968 роках Cobra Daytona виступав в чемпіонаті Японії, де виграло два етапи. Після цього авто зберігалося в кількох приватних колекціях, причому в 1975-1998 роках ним володів сам Керолл Шелбі.

Під капотом встановлено 385-сильний V8 від Ford Mustang Фото: GOODING&COMPANY

У 2003 році купе Shelby Cobra Daytona пройшло реставрацію. Воно неодноразово було зіркою різноманітних автошоу.

До речі, нещодавно перший електромобіль Ferrari пішов із молотка за 40 мільйонів доларів.

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