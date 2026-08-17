Ексклюзив із 90-х: суперкар Ferrari Майка Тайсона пішов із молотка за $12 мільйонів (фото)

У США на аукціоні продали рідкісний Ferrari F50 1996 року. Суперкар належав легендарному боксерові Майку Тайсону.

Ціна Ferrari F50 Майка Тайсона склала 12 105 000 доларів. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Випустили всього 349 Ferrari F50 Фото: RM Sotheby's

Майк Тайсон є поціновувачем суперкарів та елітних авто і в 90-х зібрав чималу їх колекцію. У його гаражі були McLaren F1, Lamborghini Diablo, Jaguar XJ220, кілька Rolls-Royce та Bentley.

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Знаменитий боксер придбав Ferrari F50 на початку 1996 року в дилера з Беверлі-Хіллз. Згодом Тайсон продав суперкар і він кілька разів переходив із рук у руки.

Суперкар чудово зберігся Фото: RM Sotheby's

Пробіг авто Майка Тайсона становить лише 10 тис. км. У 2022 році суперкар пройшов оновлення і розширене техобслуговування. У комплекті з авто продали боксерські рукавички з автографом спортсмена.

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У комплекті з авто продали рукавички з автографом боксера Фото: RM Sotheby's

Усього випустили тільки 349 Ferrari F50. Модель присвятили до 50-річчя Ferrari, а її особливістю стало використання технологій "Формули-1". Зокрема, в конструкції авто використали карбон, а його 4,7-літровий V12 є, по суті, серійною версією двигуна гоночного боліда.

4,7-літровий V12 створений на базі двигуна з "Формули-1" Фото: RM Sotheby's

Цей мотор розвиває 520 к. с. при 8500 об/хв та працює в парі із 6-ступінчастою механічною КПП. Суперкар Ferrari F50 здатен розігнатися до 100 км/год за 3,7 с і розвинути 325 км/год.

До речі, на цьому ж аукціоні за рекордні 40 мільйонів доларів продали перший електромобіль Ferrari.

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