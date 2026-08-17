Эксклюзив из 90-х: суперкар Ferrari Майка Тайсона ушел с молотка за $12 миллионов (фото)

В США на аукционе продали редкий Ferrari F50 1996 года выпуска. Суперкар принадлежал легендарному боксеру Майку Тайсону.

Цена Ferrari F50 Майка Тайсона составила 12 105 000 долларов. Об автомобиле рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby’s.

Всего было выпущено 349 Ferrari F50 Фото: RM Sotheby's

Майк Тайсон — ценитель суперкаров и элитных автомобилей, и в 90-е годы он собрал их немалую коллекцию. В его гараже стояли McLaren F1, Lamborghini Diablo, Jaguar XJ220, несколько Rolls-Royce и Bentley.

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Знаменитый боксер приобрел Ferrari F50 в начале 1996 года у дилера из Беверли-Хиллз. Впоследствии Тайсон продал суперкар, и он несколько раз переходил из рук в руки.

Суперкар прекрасно сохранился Фото: RM Sotheby's

Пробег автомобиля Майка Тайсона составляет всего 10 тыс. км. В 2022 году суперкар прошел модернизацию и расширенное техническое обслуживание. В комплекте с автомобилем были проданы боксерские перчатки с автографом спортсмена.

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В комплекте с автомобилем были проданы перчатки с автографом боксера Фото: RM Sotheby's

Всего было выпущено всего 349 Ferrari F50. Модель была выпущена в честь 50-летия Ferrari, а её особенностью стало использование технологий "Формулы-1". В частности, в конструкции автомобиля использовался карбон, а его 4,7-литровый V12 является, по сути, серийной версией двигателя гоночного болида.

4,7-литровый V12 создан на базе двигателя из "Формулы-1" Фото: RM Sotheby's

Этот двигатель развивает 520 к. с. при 8500 об/мин и работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Суперкар Ferrari F50 способен разгоняться до 100 км/ч за 3,7 с и развивать скорость 325 км/ч.

Кстати, на этом же аукционе за рекордные 40 миллионов долларов был продан первый электромобиль Ferrari.

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