Спортсмен-рекордсмен: самое дорогое авто из США в истории продали за 42 миллиона долларов (фото)

Купе Shelby Cobra Daytona 1964 года стало самым дорогим в мире авто, проданным в 2026 году. Этот редкий спорткар успешно участвовал в гонках.

Один из шести выпущенных автомобилей Shelby Cobra Daytona ушёл с молотка за 42,9 миллиона долларов. Это самый дорогой американский автомобиль всех времён, который почти вдвое дороже предыдущего рекордсмена Duesenberg SSJ ($22 миллиона). Об этом раритете сообщили на сайте аукционного дома Gooding Christies.

Было выпущено всего шесть обтекаемых купе Shelby Cobra Daytona Фото: GOODING&COMPANY

Обтекаемая версия Cobra с кузовом купе была создана выдающимся гонщиком и конструктором Кэроллом Шелби, чтобы на равных соревноваться в чемпионате мира GT с легендарными Ferrari 250 GTO.

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Легкий (1043 кг) спорткар получил 4,7-литровый двигатель V8 от Ford Mustang с мощностью, увеличенной до 385 к. с. С 4-ступенчатой механической коробкой передач Shelby Cobra Daytona может разгоняться до 100 км/ч за 4 с и развивать скорость 318 км/ч.

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Спортивный автомобиль добился успехов в гонках Фото: GOODING&COMPANY

Этот Shelby Daytona с номером кузова CSX2300 — третий из шести выпущенных. В 1965 году он занял второе место в классе на Гран-при Франции в Реймсе и третье — на гонках в Себринге, Дайтоне и Нюрбургринге. В том сезоне Shelby и Ford всё-таки опередили Ferrari и выиграли чемпионат мира.

В 2003 году автомобиль отреставрировали Фото: GOODING&COMPANY

В 1966–1968 годах Cobra Daytona участвовала в чемпионате Японии, где выиграла два этапа. После этого автомобиль хранился в нескольких частных коллекциях, причём в 1975–1998 годах его владельцем был сам Кэролл Шелби.

Под капотом установлен 385-сильный двигатель V8 от Ford Mustang Фото: GOODING&COMPANY

В 2003 году купе Shelby Cobra Daytona прошло реставрацию. Оно неоднократно становилось звездой различных автошоу.

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