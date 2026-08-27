Може стати найдорожчим в історії: 60-річний мотоцикл Honda оцінили в $1,3 мільйона (фото)

350-кубова Honda RC173 1966 року має шанси стати найдорожчим мотоциклом усіх часів і народів. Свого часу вона прославилася на весь світ.

Орієнтовна ціна Honda RC173 сягає 950 000 фунтів стерлінгів ($1,3 мільйона). Саме за таку суму торік продали найдорожчий мотоцикл в історії Cyclone V-Twin. Про спортбайк Honda розповіли на сайті Iconic Auctioneers.

На цій Honda RC173 став чемпіоном світу Майк Хейлвуд Фото: Iconic Auctioneers

Ця Honda RC173 дуже цінна, адже саме на ній виступав один із найкращих мотогонщиків – девятиразовий чемпіон світу Майк Хейлвуд.

У сезоні 1966 року британець здобув шість перемог на цій Honda RC173 та оформив чемпіонство в 350-кубовому класі. Після цього Майк Хейлвуд вирішив зберегти успішний спортбайк і в 1967 році виступав на ньому в окремих перегонах та на мотошоу.

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Пізніше гонщик все ж продав Honda RC173 до музею на британському автодромі Донінгтон-парк, де мотоцикл демонстрували, поки його не викупив у 1997 році нинішній власник.

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Мотоцикл оснащений 350-кубовою 62-сильною четвіркою Фото: Iconic Auctioneers

У 2005 році спеціалісти Honda в Японії повністю відреставрували спортбайк. Honda RC173 оснащена 350-кубовою четвіркою повітряного охолодження потужністю 62 к. с. і 6-ступінчастою КПП. Максимальна швидкість становить 250 км/год.

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