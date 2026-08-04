Honda за мільйон: на торги виставили знаменитий суперкар Айртона Сенни (фото)
У Лондоні на аукціоні продаватимуть суперкар Honda NSX 1991 року. На цьому авто їздив легендарний триразовий чемпіон "Формули-1" Айртон Сенна.
За авто Айртона Сенни планують отримати до 800 000 фунтів стерлінгів ($1,1 мільйона). Про нього розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby's.
Як відомо, саме Айртон Сенна допомагав розробляти та випробовувати суперкар Honda NSX. На той час він виступав за команду McLaren, яка використовувала двигуни Honda.Важливо
В якості подяки та для промоції нової моделі керівництво японської корпорації надало гонщику одразу три Honda NSX 1991 року. На той час Айртон Сенна був уже дворазовим чемпіоном "Формули-1".
Конкретно це авто Айртона Сенни — найзнаменитіше із трьох. Бразилець зареєстрував його у Португалії, адже саме там придбав маєток. Зокрема, саме на цій Honda NSX його бачили під час Гран-прі Португалії 1991 року.
До того ж, на Honda NSX гонщик палив у гуму на зйомках документального фільму "Айртон Сенна: перегони в моїй крові". А ще саме цей суперкар зображений на знаменитому фото, де Сенна миє NSX зі шлангу.
Після трагічної загибелі Сенни в 1994 року авто кілька разів переходило з рук у руки та зберігалося в приватних колекціях у Португалії, Великій Британії та Японії. У 2019 році суперкар взяв участь у спеціальному заході до роковин загибелі Сенни на автодромі в Імолі.
Honda NSX добре збереглася, а її пробіг становить 63,3 тис. км. Суперкар оснащений 3,0-літровим V6 на 270 сил і 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,9 с і розвинути 270 км/год.
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