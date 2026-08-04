Honda за мільйон: на торги виставили знаменитий суперкар Айртона Сенни (фото)

У Лондоні на аукціоні продаватимуть суперкар Honda NSX 1991 року. На цьому авто їздив легендарний триразовий чемпіон "Формули-1" Айртон Сенна.

За авто Айртона Сенни планують отримати до 800 000 фунтів стерлінгів ($1,1 мільйона). Про нього розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby's.

Айртон Сенна і Honda NSX під час Гран-прі Португалії 1991 року Фото: RM Sotheby's

Як відомо, саме Айртон Сенна допомагав розробляти та випробовувати суперкар Honda NSX. На той час він виступав за команду McLaren, яка використовувала двигуни Honda.

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В якості подяки та для промоції нової моделі керівництво японської корпорації надало гонщику одразу три Honda NSX 1991 року. На той час Айртон Сенна був уже дворазовим чемпіоном "Формули-1".

Сенна допоміг розробити Honda NSX Фото: RM Sotheby's

Конкретно це авто Айртона Сенни — найзнаменитіше із трьох. Бразилець зареєстрував його у Португалії, адже саме там придбав маєток. Зокрема, саме на цій Honda NSX його бачили під час Гран-прі Португалії 1991 року.

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Суперкар непогано зберігся Фото: RM Sotheby's

До того ж, на Honda NSX гонщик палив у гуму на зйомках документального фільму "Айртон Сенна: перегони в моїй крові". А ще саме цей суперкар зображений на знаменитому фото, де Сенна миє NSX зі шлангу.

Авто оснащене 270-сильною шісткою Фото: RM Sotheby's

Після трагічної загибелі Сенни в 1994 року авто кілька разів переходило з рук у руки та зберігалося в приватних колекціях у Португалії, Великій Британії та Японії. У 2019 році суперкар взяв участь у спеціальному заході до роковин загибелі Сенни на автодромі в Імолі.

Honda NSX 1991 року здатна розвинути 270 км/год Фото: RM Sotheby's

Honda NSX добре збереглася, а її пробіг становить 63,3 тис. км. Суперкар оснащений 3,0-літровим V6 на 270 сил і 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,9 с і розвинути 270 км/год.

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