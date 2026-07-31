Продають недорого: на аукціон виставили надпотужне авто Памели Андерсон (фото)

У США на аукціоні продаватимуть кабріолет Dodge Viper 1993 року. На ньому їздила Памела Андерсон.

Орієнтовна ціна Dodge Viper першого покоління невисока — 40-50 тис. доларів. Зазвичай ці авто дещо дорожчі. Про спорткар розповіли на сайті аукціону Mecum.

Dodge Viper R/T10 оцінили в 40-50 тис. доларів Фото: Mecum

Саме цей кабріолет Dodge Viper R/T10 студія Sony Pictures придбала для зйомок серіалу VIP. Головну роль власниці охоронного агентства у ньому зіграла Памела Андерсон. На спорткарі вона їздила упродовж усіх чотирьох сезонів серіалу – із 1998 по 2002 рік.

Салон оздоблений сірою і червоною шкірою Фото: Mecum

Dodge Viper 1993 року – повністю оригінальний та без жодних модифікацій. Кабріолет оснащений полірованими дисками, а його салон оздоблений червоною та сірою шкірою. Оснащення включає знімний дах, кондиціонер та касетну магнітолу.

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Dodge Viper R/T10 оснащений величезним 8,0-літровим V10 на 400 к. с. та 632 Н∙м. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 4,8 с, а максимальна швидкість становить 265 км/год.

Під капотом встановлено 8,0-літровий 400-сильний V10 Фото: Mecum

На авто збережено оригінальну документацію. Крім того, у комплекті з Dodge Viper продають його масштабну модель ручної роботи.

До речі, раніше з молотка пішов оригінальний рожевий спорткар від Сідні Свіні. Його оцінили в $12 800.

Також Фокус писав, що на аукціон виставили найдорожче американське авто за 25 мільйонів доларів.