Продают недорого: на аукцион выставили сверхмощное авто Памелы Андерсон (фото)

В США на аукционе будет выставлен на продажу кабриолет Dodge Viper 1993 года. На нём ездила Памела Андерсон.

Ориентировочная цена Dodge Viper первого поколения невысока — 40–50 тыс. долларов. Обычно эти автомобили стоят немного дороже. Об этом спорткаре рассказали на сайте аукциона Mecum.

Dodge Viper R/T10 оценили в 40–50 тыс. долларов Фото: Mecum

Именно этот кабриолет Dodge Viper R/T10 студия Sony Pictures приобрела для съемок сериала VIP. Главную роль владелицы охранного агентства в нём сыграла Памела Андерсон. На этом спорткаре она ездила на протяжении всех четырёх сезонов сериала — с 1998 по 2002 год.

Салон отделан серой и красной кожей Фото: Mecum

Dodge Viper 1993 года — полностью оригинальный и без каких-либо модификаций. Кабриолет оснащён полированными дисками, а его салон отделан красной и серой кожей. Комплектация включает съёмную крышу, кондиционер и кассетную магнитолу.

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Dodge Viper R/T10 оснащен огромным 8,0-литровым двигателем V10 мощностью 400 к. с. и крутящим моментом 632 Н∙м. С 6-ступенчатой механической коробкой передач разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, а максимальная скорость составляет 265 км/ч.

Под капотом установлен 8,0-литровый 400-сильный V10 Фото: Mecum

На автомобиль сохранилась оригинальная документация. Кроме того, в комплекте с Dodge Viper продается его масштабная модель ручной работы.

Кстати, ранее с молотка ушёл оригинальный розовый спорткар от Сидни Свини. Его оценили в $12 800.

Также Фокус сообщал, что на аукцион выставили самое дорогое американское авто за 25 миллионов долларов.