Honda за миллион: на аукцион выставлен знаменитый суперкар Айртона Сенны (фото)

В Лондоне на аукционе будут продавать суперкар Honda NSX 1991 года. На этом авто ездил легендарный трёхкратный чемпион "Формулы-1" Айртон Сенна.

За авто Айртона Сенны планируют выручить до 800 000 фунтов стерлингов ($1,1 миллиона). О нем рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Айртон Сенна и Honda NSX во время Гран-при Португалии 1991 года Фото: RM Sotheby's

Как известно, именно Айртон Сенна помогал разрабатывать и тестировать суперкар Honda NSX. В то время он выступал за команду McLaren, которая использовала двигатели Honda.

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В знак благодарности и для продвижения новой модели руководство японской корпорации передало гонщику сразу три Honda NSX 1991 года. К тому времени Айртон Сенна уже был двукратным чемпионом "Формулы-1".

Сенна помог разработать Honda NSX Фото: RM Sotheby's

Именно это авто Айртона Сенны — самое знаменитое из трёх. Бразилец зарегистрировал его в Португалии, ведь именно там он приобрел поместье. В частности, именно на этой Honda NSX его видели во время Гран-при Португалии 1991 года.

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Суперкар неплохо сохранился Фото: RM Sotheby's

К тому же на Honda NSX гонщик жег резину во время съемок документального фильма "Айртон Сенна: гонки в моей крови". А ещё именно этот суперкар запечатлён на знаменитой фотографии, где Сенна моет NSX из шланга.

Автомобиль оснащен 270-сильным V6 Фото: RM Sotheby's

После трагической гибели Сенны в 1994 году автомобиль несколько раз переходил из рук в руки и хранился в частных коллекциях в Португалии, Великобритании и Японии. В 2019 году суперкар принял участие в специальном мероприятии, приуроченном к годовщине гибели Сенны на автодроме в Имоле.

Honda NSX 1991 года способна развивать скорость до 270 км/ч Фото: RM Sotheby's

Honda NSX находится в хорошем состоянии, а её пробег составляет 63,3 тыс. км. Суперкар оснащён 3,0-литровым V6 мощностью 270 сил и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 5,9 с и развивать скорость 270 км/ч.

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