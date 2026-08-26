Присвячено легенді: дебютував найдорожчий мотоцикл Honda (фото)

Спортбайк Honda CBR1000RR-R Fireblade SP отримав ексклюзивну лімітовану версію John McGuinness 30th Anniversary Replica. Це найдорожчий мотоцикл у сучасній лінійці японської марки.

Новинку презентували у Великій Британії і там ціна ціна Honda CBR1000RR-R Fireblade SP John McGuinness 30th Anniversary Replica становить 37 730 фунтів стерлінгів ($51 500). Про найдорожчий мотоцикл Honda 2026 року розповіли на сайті японського виробника.

У комплекті зі спортбайком іде набір аксесуарів Фото: Honda

Із назви зрозуміло, що спортбайк Honda присвятили відомому британському гонщику Джону Макгіннесу. Цьогоріч виповнюється 30 років його дебюту в знаменитих перегонах Tourist Trophy на острові Мен, які він виграв рекордні 23 рази в різних класах переважно саме на Honda.

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Honda CBR1000RR-R Fireblade SP пофарбували в кольори гоночного байка, на якому Джон Макгіннес виступав у Tourist Trophy цьогоріч. Крім того, мотоцикл отримав шини Metzeler, спеціальний захист радіатора та інакшу заглушку для пасажирського сидіння. У комплекті йде набір аксесуарів — задній підкат, а також шолом і сервісний килимок із автографами Джона Макгіннеса.

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Із технічної точки зору John McGuinness 30th Anniversary Replica ідентичний стандартній Honda CBR1000RR-R Fireblade SP. Спортбайк оснащений 999-кубовим 215-сильним двигуном і вихлопом Akrapovič.

Мотоцикл прикрасили пам'ятною табличкою з серійним номером Фото: Honda

Усього випустять тільки 15 Honda CBR1000RR-R Fireblade SP John McGuinness 30th Anniversary Replica, а серійний номер кожного спортбайка нанесуть на спеціальну табличку. Ексклюзивні мотоцикли вручатимуть покупцям на острові Мен і власники зможуть випробувати їх, проїхавши коло трасою змагань разом із Джоном Макгіннесом.

До речі, нещодавно дебютував дешевий електроскутер Honda за 1100 доларів.

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