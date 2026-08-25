Неймовірно, але факт: Harley-Davidson виводить на ринок електроскутер за $5000 (фото)

Harley-Davidson починає продажі свого першого електроскутера S4 Honcho. Дешева модель для молоді у базовій версії не має фари, а її запас ходу становить 85 км.

S4 Honcho випускають під брендом LiveWire як і всі електробайки Harley-Davidson. Він виходить на ринок у США і коштуватиме від усього 4999 доларів. Про це повідомляє сайт Ride apart.

Ціна LiveWire S4 Honcho стартує з $4999 Фото: Harley Davidson

Новий LiveWire S4 Honcho — найбільш нетипова модель від Harley-Davidson. Це компактний електричний мопед на невеликих 12-дюймових колесах із низьким сидінням. Він є аналогом 125-кубових бензинових скутерів на кшталт Honda Monkey 125. Маса електробайка становить 115 кг.

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Першою в продаж надійшла мінімалістська версія Trail із позашляховими шинами та довгоходою підвіскою. Вона не має фари та приладів: світлодіодна оптика та цифрова приладова панель з'явиться пізніше на міському варіанті Street за $5499.

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LiveWire S4 Honcho Street Фото: Harley Davidson

Електробайк LiveWire S4 Honcho Trail здатен розвинути 95 км/год та розігнатися до 50 км/год за 3 с. Дві знімні батареї загальною ємністю 3,48 кВт∙год забезпечують запас ходу 85 км. Зарядка в домашніх умовах на 80% займає 2 години.

Примітно, що це не найдешевший продукт Harley-Davidson, адже в лінійці бренду є бензинові моделі за $3000.

Також Фокус розповідав про доступні електромотоцикли за $1300 із запасом ходу 250 км.