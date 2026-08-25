Невероятно, но факт: Harley-Davidson выводит на рынок электроскутер за $5000 (фото)

Harley-Davidson начинает продажи своего первого электроскутера S4 Honcho. Дешевая модель для молодежи в базовой версии не имеет фары, а ее запас хода составляет 85 км.

S4 Honcho выпускают под брендом LiveWire как и все электробайки Harley-Davidson. Он выходит на рынок в США и будет стоить всего 4999 долларов. Об этом сообщает сайт Ride apart.

Цена LiveWire S4 Honcho стартует с $4999 Фото: Harley Davidson

Новый LiveWire S4 Honcho – самая нетипичная модель от Harley-Davidson. Это компактный электрический мопед на небольших 12-дюймовых колесах с низким сиденьем. Он является аналогом 125-кубовых бензиновых скутеров типа Honda Monkey 125. Масса электробайка составляет 115 кг.

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Первой в продажу поступила минималистская версия Trail с внедорожными шинами и длинноходной подвеской. Она не имеет фар и приборов: светодиодная оптика и цифровая приборная панель появится позже на городском варианте Street за $5499.

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LiveWire S4 Honcho Street Фото: Harley Davidson

Электробайк LiveWire S4 Honcho Trail способен развить 95 км/ч и разогнаться до 50 км/ч в 3 с. Две съемные батареи общей емкостью 3,48 кВт∙ч обеспечивают запас хода 85 км. Зарядка в домашних условиях на 80% занимает 2 часа.

Примечательно, что это не самый дешевый продукт Harley-Davidson, ведь в линейке бренда есть бензиновые модели за $3000.

Также Фокус рассказывал о доступных электромотоциклах за $1300 с запасом хода 250 км.