Harley Davidson скрестили с Chevrolet Camaro: что из этого получилось

Испанская мастерская по кастомизации мотоциклов Lord Drake уважила культовый маслкар Chevrolet Camaro, представив кастомизированную версию Harley Davidson Camaro 67.

Больше всего в нем привлекают внимание оранжевый цвет и легендарные белые полосы, пишет Autoevolution.

Идея заключалась в том, чтобы Harley-Davidson Nightster выглядел как Chevrolet Camaro. Воплотить ее попросил клиент из Бельгии, который ранее владел неуказанной моделью Camaro, выкрашенной в ярко-оранжевый цвет с полосами, идущими вдоль всего кузова.

Поэтому этот "наряд" вместе с несколькими другими изысканными деталями, и был перенесен на Nightster, чтобы он выглядел как маслкар.

Благодаря трансформации, Nightster, теперь выглядящий как скремблер типа Bultracker, смотрится намного агрессивнее и значительно более проходимым, чем раньше.

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Как обычно в случае подобных трансформаций, трансмиссия мотоцикла, та, что была установлена ​​изначально, осталась практически без изменений, не считая установку кастомных воздушных фильтров.

Единственным существенным изменением стала установка модифицированной выхлопной системы — детали из нержавеющей стали с передаточным отношением 2:1 от SuperTrapp, которая должна имитировать аналогичное оборудование, установленное на маслкаре.

Что касается других изменений, то в Lord Drake доработали оригинальную подвеску мотоцикла, установив амортизаторы Ohlins сзади, а также улучшили переднюю.

Подрамник мотоцикла немного подрезан. На него установили улучшенные колеса размером 21 дюйм спереди и 18 дюймов сзади. Оба колеса защищены модифицированными крыльями, причем переднее поворачивается с помощью руля от BMX.

Среди других изменений —одометр Koso спереди, поворотники и рукоятки Kellerman, а также эмблемы Chevrolet в ключевых местах, в том числе на воздушном фильтре.

Lord Drake покрасил ограниченную серию обтекателей мотоцикла в упомянутые ранее оранжево-черные цвета, дополнив это черным двигателем, хромированными крышками и оранжевой нитью в форме ромбов для обивки сиденья.

Во сколько клиенту обошлась кастомизация его байка, не уточняется. Известно, что он получил название Harley-Davidson Sportster Camaro 67 и описывается как "маслкар на двух колесах".

Напомним, в Украине продается 15-летний Chevrolet Camaro в отличном состоянии.

Также сообщалось, что в Корее выпустили недорогую альтернативу Harley-Davidson за $4600.