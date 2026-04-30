В Корее выпустили недорогую альтернативу Harley-Davidson за $4600 (фото)

Южнокорейский производитель мототехники Hyosung представил новую модель GV250X Roadster. Недорогой байк неплохо оснащен и имеет двигатель V-Twin.

Мотоцикл Hyosung GV250X Roadster уже начали продавать на родине и начались поставки модели в Японию. Об этом сообщает сайт Ride Apart.

Hyosung GV250X Roadster стоит от $4600

Экспортная цена Hyosung GV250X Roadster составляет 731 500 иен (4600 долларов). Вскоре модель должна появиться и в ряде других стран. Между прочим, бренд долгое время был представлен и в Украине.

Новый Hyosung GV250X Roadster выдержан в стилистике Harley-Davidson Sportster. У него каплевидный бензобак, небольшие крылья и укороченная задняя часть.

Мало того, как и Harley-Davidson, байк имеет двухцилиндровый двигатель V-Twin — это "фишка" бренда Hyosung и редкость в бюджетном сегменте. 248-кубовый двигатель развивает 25,3 л. с. при 9500 об/мин, а масса мотоцикла составляет 180 кг. Привод у байка — ременной.

Мотоцикл оснащен двигателем V-Twin

Мотоцикл Hyosung GV250X Roadster — довольно современный, ведь получил ABS и трекшн-контроль. У него светодиодная оптика и цветной экран на панели приборов. Установлен и USB-порт для подзарядки гаджетов.

