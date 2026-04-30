У Кореї випустили недорогу альтернативу Harley-Davidson за $4600 (фото)

Південнокорейський виробник мототехніки Hyosung представив нову модель GV250X Roadster. Недорогий байк непогано оснащений та має двигун V-Twin.

Мотоцикл Hyosung GV250X Roadster уже почали продавати на батьківщині і почалося постачання моделі в Японію. Про це повідомляє сайт Ride Apart.

Hyosung GV250X Roadster коштує від $4600

Експортна ціна Hyosung GV250X Roadster становить 731 500 єн (4600 доларів). Невдовзі модель повинна з'явитися і в низці інших країн. Між іншим, бренд тривалий час був представлений і в Україні.

Важливо

Новий Hyosung GV250X Roadster витриманий у стилістиці Harley-Davidson Sportster. У нього краплеподібний бензобак, невеликі крила та вкорочена задня частина.

Мало того, як і Harley-Davidson, байк має двоциліндровий двигун V-Twin — це "фішка" бренду Hyosung та рідкість у бюджетному сегменті. 248-кубовий двигун розвиває 25,3 к. с. при 9500 об/хв, а маса мотоцикла становить 180 кг. Привід у байка — ремінний.

Відео дня

Мотоцикл оснащений двигуном V-Twin

Мотоцикл Hyosung GV250X Roadster — доволі сучасний, адже отримав ABS і трекшн-контроль. У нього світлодіодна оптика та кольоровий екран на панелі приладів. Встановлено і USB-порт для підзарядки гаджетів.

