Harley Davidson схрестили із Chevrolet Camaro: що з цього вийшло

Іспанська майстерня з кастомізації мотоциклів Lord Drake вшанувала культовий маслкар Chevrolet Camaro, представивши кастомізовану версію Harley Davidson Camaro 67.

Найбільше в ньому привертають увагу помаранчевий колір і легендарні білі смуги, пише Autoevolution.

Ідея полягала в тому, щоб Harley-Davidson Nightster виглядав як Chevrolet Camaro. Реалізувати її попросив клієнт із Бельгії, який раніше володів невідомою моделлю Camaro, пофарбованою в яскраво-помаранчевий колір зі смугами, що простягалися вздовж усього кузова.

Тому це "вбрання" разом із кількома іншими вишуканими деталями і було перенесене на Nightster, щоб він виглядав як маслкар.

Завдяки модифікації Nightster, що тепер виглядає як скремблер типу Bultracker, здається набагато агресивнішим і значно прохіднішим, ніж раніше.

Відео дня

Як зазвичай у разі подібних модифікацій, трансмісія мотоцикла — та, що була встановлена спочатку, — залишилася практично без змін, за винятком встановлення кастомних повітряних фільтрів.

Єдиною істотною зміною стало встановлення модифікованої вихлопної системи — деталей із нержавіючої сталі з передавальним відношенням 2:1 від SuperTrapp, що має імітувати аналогічне обладнання, встановлене на маслкарі.

Що стосується інших змін, то у Lord Drake доопрацювали оригінальну підвіску мотоцикла, встановивши амортизатори Ohlins ззаду, а також вдосконалили передню підвіску.

Підрамник мотоцикла трохи підрізаний. На нього встановлено вдосконалені колеса розміром 21 дюйм спереду та 18 дюймів ззаду. Обидва колеса захищені модифікованими крилами, причому переднє обертається за допомогою керма від BMX.

Серед інших змін — спідометр Koso спереду, поворотники та ручки Kellerman, а також емблеми Chevrolet у ключових місцях, зокрема на повітряному фільтрі.

Lord Drake пофарбував обмежену серію обтічників мотоцикла у згадані раніше помаранчево-чорні кольори, доповнивши це чорним двигуном, хромованими кришками та помаранчевою ниткою у формі ромбів для оббивки сидіння.

Скільки коштувала клієнту індивідуальна модифікація його мотоцикла, не уточнюється. Відомо, що він отримав назву Harley-Davidson Sportster Camaro 67 і описується як "маслкар на двох колесах".

Нагадаємо, в Україні продається 15-річний Chevrolet Camaro у чудовому стані.

Також повідомлялося, що в Кореї випустили недорогу альтернативу Harley-Davidson за $4600.