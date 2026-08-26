Посвящается легенде: дебютировал самый дорогой мотоцикл Honda (фото)

Спортивный мотоцикл Honda CBR1000RR-R Fireblade SP получил эксклюзивную лимитированную версию John McGuinness 30th Anniversary Replica. Это самый дорогой мотоцикл в современной линейке японской марки.

Новинку представили в Великобритании, и там цена на Honda CBR1000RR-R Fireblade SP John McGuinness 30th Anniversary Replica составляет 37 730 фунтов стерлингов ($51 500). О самом дорогом мотоцикле Honda 2026 года рассказали на сайте японского производителя.

В комплекте со спортбайком идет набор аксессуаров Фото: Honda

Как следует из названия, этот спортивный мотоцикл Honda посвящен известному британскому гонщику Джону Макгиннесу. В этом году исполняется 30 лет со дня его дебюта в знаменитых гонках Tourist Trophy на острове Мэн, которые он выиграл рекордные 23 раза в различных классах, преимущественно именно на Honda.

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Honda CBR1000RR-R Fireblade SP окрасили в цвета гоночного мотоцикла, на котором Джон Макгиннес выступал в Tourist Trophy в этом году. Кроме того, мотоцикл получил шины Metzeler, специальную защиту радиатора и другую заглушку для пассажирского сиденья. В комплект входит набор аксессуаров — задний подкат, а также шлем и сервисный коврик с автографами Джона Макгиннеса.

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С технической точки зрения John McGuinness 30th Anniversary Replica идентичен стандартной Honda CBR1000RR-R Fireblade SP. Спортбайк оснащён 999-кубовым двигателем мощностью 215 сил и выхлопной системой Akrapovič.

Мотоцикл украсили памятной табличкой с серийным номером Фото: Honda

Всего будет выпущено всего 15 мотоциклов Honda CBR1000RR-R Fireblade SP John McGuinness 30th Anniversary Replica, а серийный номер каждого спортбайка будет нанесен на специальную табличку. Эксклюзивные мотоциклы будут вручаться покупателям на острове Мэн, и владельцы смогут опробовать их, проехав круг по трассе соревнований вместе с Джоном Макгиннессом.

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