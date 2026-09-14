Не ездили 30 лет: обнаружена секретная коллекция раритетных ретроавто на $700 000 (видео)

В США распродают коллекцию редких спортивных автомобилей. Они простояли в гараже с середины 90-х.

За шесть автомобилей планируется выручить примерно 700 тысяч долларов. О находке рассказали на YouTube-канале Backyard Barn Finds.

У коллекции есть владелец, который собирал автомобили с конца 70-х годов и отреставрировал часть из них. На машины сохранилась вся оригинальная документация. Впрочем, по неизвестным причинам 30 лет назад американец перестал их эксплуатировать.

В коллекции представлен один из 100 выпущенных кабриолетов Chevrolet Chevelle LS5 1972 года Фото: скриншот / YouTube

Все автомобили одной марки — Chevrolet, причем четыре из них — модели Chevelle. Самым дорогим является купе Chevrolet Chevelle SS 454 LS6 1970 года с пробегом всего 11,3 тыс. км — за него просят 175 000 долларов. Оно оснащено 7,4-литровым V8 мощностью 450 сил и 3-ступенчатой автоматической RGG и способно разгоняться до 100 км/ч за 5,5 с и развивать скорость свыше 200 км/ч.

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Еще один Chevrolet Chevelle LS6 1970 года с механической коробкой передач уже был продан за $125 000. А редкий кабриолет Chevrolet Chevelle LS5 1972 года с менее мощной 270-сильной версией того же двигателя стоит 150 000 долларов. Таких автомобилей было выпущено всего 100, и лишь 30 из них сохранились до наших дней.

В гараже хранятся и культовые Chevrolet Corvette и Camaro Фото: скриншот / YouTube

Кроме того, в коллекции представлены 6,5-литровые 325-сильные кабриолеты Chevrolet Camaro 1969 года ($110 000) и Chevelle 1970 года ($115 000). А ещё продаётся Chevrolet Corvette 1975 года.

Ранее Фокус сообщал, что угнанный Chevrolet Chevelle вернули владельцу спустя 33 года.

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