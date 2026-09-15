Оцінили в $20 мільйонів: на торги виставили Ferrari легенди Голлівуду після ДТП (фото)

У США на аукціон виставили надзвичайно рідкісний кабріолет Ferrari 275 1967 року. Його власником був легендарний голлівудський актор Стів Макквін.

Орієнтовна ціна Ferrari 275 становить 20 мільйонів доларів, і це найдорожчий лот майбутнього аукціону Gooding Christie's у Нью-Йорку. Цікаву історію раритетного авто розповіли на сайті Autoevolution.

Випущено лише 10 кабріолетів Ferrari 275 GTB/4S NART Spider Фото: GOODING&COMPANY

Стів Макквін був знаним автолюбителем та навіть брав участь у перегонах. У гаражі зірки фільмів "Чудова сімка", "Велика втеча" та "Булліт" в різні роки були Porsche 917, Jaguar XK-SS, Ford GT40, Shelby Cobra та кілька Ferrari.

Стів Макквін звернув увагу на лімітований суперкар Ferrari 275 GTB/4S NART Spider під час зйомок у фільмі "Афера Томаса Крауна" (на ньому їздила головна героїня) і вирішив придбати собі точно таке ж авто.

Видео дня

Авто Стіва Макквіна має особливе оздоблення салону Фото: GOODING&COMPANY

Цих кабріолетів із елегантним кузовом від ательє Scaglietti виготовили тільки 10. Ferrari 275 NART Spider оснащений 3,3-літровим 300-сильним V12 та здатен розігнатися до 100 км/год за 6,7 с і розвинути 250 км/год. Авто Стіва Макквіна вирізняється особливим внутрішнім оздобленням.

Важливо

На продаж виставили непоказний пікап зіркового акторського подружжя (фото)

Утім, невдовзі Стів Макквін на Ferrari потрапив у ДТП — у Каліфорнії в його кабріолет врізалася вантажівка. Суперкар серйозно постраждав і його тривалий час ремонтували, а актор тим часом придбав менш ексклюзивне купе Ferrari 275 GTB (його недавно також продавали на аукціоні).

Під капотом авто встановлено 300-сильний V12 Фото: GOODING&COMPANY

У 1971 році Стів Макквін продав Ferrari 275 NART Spider, після чого авто кілька разів змінювало власників. Із 1986 року кабріолетом володіє колекціонер Ентоні Ванг, який відреставрував його.

До речі, нещодавно раритетний Ferrari Майка Тайсона пішов із молотка за 12 мільйонів доларів.

Також Фокус писав, що перший електромобіль Ferrari продали за $40 мільйонів.