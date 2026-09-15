Оценили в $20 миллионов: на аукцион выставили Ferrari легенды Голливуда после ДТП (фото)

В США на аукцион выставлен чрезвычайно редкий кабриолет Ferrari 275 1967 года. Его владельцем был легендарный голливудский актёр Стив Маккуин.

Ориентировочная цена Ferrari 275 составляет 20 миллионов долларов, и это самый дорогой лот предстоящего аукциона Gooding Christie's в Нью-Йорке. Интересную историю раритетного авто рассказали на сайте Autoevolution.

Было выпущено всего 10 кабриолетов Ferrari 275 GTB/4S NART Spider Фото: GOODING&COMPANY

Стив Маккуин был известным автолюбителем и даже участвовал в гонках. В гараже звезды фильмов "Великолепная семерка", "Большой побег" и "Буллит" в разные годы находились Porsche 917, Jaguar XK-SS, Ford GT40, Shelby Cobra и несколько Ferrari.

Стив Маккуин обратил внимание на лимитированный суперкар Ferrari 275 GTB/4S NART Spider во время съёмок фильма "Афера Томаса Крауна" (на нём ездила главная героиня) и решил приобрести себе точно такой же автомобиль.

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Автомобиль Стива Маккуина отличается особой отделкой салона Фото: GOODING&COMPANY

Этих кабриолетов с элегантным кузовом от ателье Scaglietti было изготовлено всего 10 штук. Ferrari 275 NART Spider оснащён 3,3-литровым 300-сильным двигателем V12 и способен разгоняться до 100 км/ч за 6,7 с и развивать скорость 250 км/ч. Авто Стива Маккуина отличается особой внутренней отделкой.

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Впрочем, вскоре Стив Маккуин на Ferrari попал в ДТП — в Калифорнии в его кабриолет врезался грузовик. Суперкар серьезно пострадал и долгое время находился в ремонте, а актер тем временем приобрел менее эксклюзивное купе Ferrari 275 GTB (его недавно также продавали на аукционе).

Под капотом автомобиля установлен 300-сильный V12 Фото: GOODING&COMPANY

В 1971 году Стив Маккуин продал Ferrari 275 NART Spider, после чего авто несколько раз меняло владельцев. С 1986 года кабриолетом владеет коллекционер Энтони Ванг, который отреставрировал его.

Кстати, недавно раритетный Ferrari Майка Тайсона ушёл с молотка за 12 миллионов долларов.

Также Фокус сообщал, что первый электромобиль Ferrari продали за $40 миллионов.