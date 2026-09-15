Оценили в $20 миллионов: на аукцион выставили Ferrari легенды Голливуда после ДТП (фото)
В США на аукцион выставлен чрезвычайно редкий кабриолет Ferrari 275 1967 года. Его владельцем был легендарный голливудский актёр Стив Маккуин.
Ориентировочная цена Ferrari 275 составляет 20 миллионов долларов, и это самый дорогой лот предстоящего аукциона Gooding Christie's в Нью-Йорке. Интересную историю раритетного авто рассказали на сайте Autoevolution.
Стив Маккуин был известным автолюбителем и даже участвовал в гонках. В гараже звезды фильмов "Великолепная семерка", "Большой побег" и "Буллит" в разные годы находились Porsche 917, Jaguar XK-SS, Ford GT40, Shelby Cobra и несколько Ferrari.
Стив Маккуин обратил внимание на лимитированный суперкар Ferrari 275 GTB/4S NART Spider во время съёмок фильма "Афера Томаса Крауна" (на нём ездила главная героиня) и решил приобрести себе точно такой же автомобиль.
Этих кабриолетов с элегантным кузовом от ателье Scaglietti было изготовлено всего 10 штук. Ferrari 275 NART Spider оснащён 3,3-литровым 300-сильным двигателем V12 и способен разгоняться до 100 км/ч за 6,7 с и развивать скорость 250 км/ч. Авто Стива Маккуина отличается особой внутренней отделкой.Важно
Впрочем, вскоре Стив Маккуин на Ferrari попал в ДТП — в Калифорнии в его кабриолет врезался грузовик. Суперкар серьезно пострадал и долгое время находился в ремонте, а актер тем временем приобрел менее эксклюзивное купе Ferrari 275 GTB (его недавно также продавали на аукционе).
В 1971 году Стив Маккуин продал Ferrari 275 NART Spider, после чего авто несколько раз меняло владельцев. С 1986 года кабриолетом владеет коллекционер Энтони Ванг, который отреставрировал его.
Кстати, недавно раритетный Ferrari Майка Тайсона ушёл с молотка за 12 миллионов долларов.
Также Фокус сообщал, что первый электромобиль Ferrari продали за $40 миллионов.