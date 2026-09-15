UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

Оценили в $20 миллионов: на аукцион выставили Ferrari легенды Голливуда после ДТП (фото)

кабриолет Ferrari 275 NART
Ferrari 275 GTB/4S NART Spider принадлежал знаменитому актеру Стиву Маккуину | Фото: GOODING&COMPANY

В США на аукцион выставлен чрезвычайно редкий кабриолет Ferrari 275 1967 года. Его владельцем был легендарный голливудский актёр Стив Маккуин.

Ориентировочная цена Ferrari 275 составляет 20 миллионов долларов, и это самый дорогой лот предстоящего аукциона Gooding Christie's в Нью-Йорке. Интересную историю раритетного авто рассказали на сайте Autoevolution.

Ferrari 275 NART
Было выпущено всего 10 кабриолетов Ferrari 275 GTB/4S NART Spider
Фото: GOODING&COMPANY

Стив Маккуин был известным автолюбителем и даже участвовал в гонках. В гараже звезды фильмов "Великолепная семерка", "Большой побег" и "Буллит" в разные годы находились Porsche 917, Jaguar XK-SS, Ford GT40, Shelby Cobra и несколько Ferrari.

Стив Маккуин обратил внимание на лимитированный суперкар Ferrari 275 GTB/4S NART Spider во время съёмок фильма "Афера Томаса Крауна" (на нём ездила главная героиня) и решил приобрести себе точно такой же автомобиль.

Видео дня
Салон Ferrari 275
Автомобиль Стива Маккуина отличается особой отделкой салона
Фото: GOODING&COMPANY

Этих кабриолетов с элегантным кузовом от ателье Scaglietti было изготовлено всего 10 штук. Ferrari 275 NART Spider оснащён 3,3-литровым 300-сильным двигателем V12 и способен разгоняться до 100 км/ч за 6,7 с и развивать скорость 250 км/ч. Авто Стива Маккуина отличается особой внутренней отделкой.

Важно
На продажу выставили неприметный пикап звездных супругов (фото)
На продажу выставили неприметный пикап звездных супругов (фото)

Впрочем, вскоре Стив Маккуин на Ferrari попал в ДТП — в Калифорнии в его кабриолет врезался грузовик. Суперкар серьезно пострадал и долгое время находился в ремонте, а актер тем временем приобрел менее эксклюзивное купе Ferrari 275 GTB (его недавно также продавали на аукционе).

Ferrari V12
Под капотом автомобиля установлен 300-сильный V12
Фото: GOODING&COMPANY

В 1971 году Стив Маккуин продал Ferrari 275 NART Spider, после чего авто несколько раз меняло владельцев. С 1986 года кабриолетом владеет коллекционер Энтони Ванг, который отреставрировал его.

Кстати, недавно раритетный Ferrari Майка Тайсона ушёл с молотка за 12 миллионов долларов.

Также Фокус сообщал, что первый электромобиль Ferrari продали за $40 миллионов.