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На продажу выставили неприметный пикап звездных супругов (фото)

Land Rover 109
Пикап Land Rover 109 Series II принадлежал Дэниелу Крейгу и Рэйчел Вайс | Фото: Bring a Trailer

В США на аукцион был выставлен пикап Land Rover в 1959 году. Неприметное ретроавто имело звездных владельцев.

Этот Land Rover 109 Series II принадлежал супругам известных актеров — исполнителю роли Джеймса Бонда Дэниелу Крейгу и его жене Рейчел Вайс, прославившейся благодаря серии фильмов "Мумия". Подробности автомобиля появились на сайте аукциона Bring a Trailer.

Land Rover 1959
Автомобиль прошел реставрацию
Фото: Bring a Trailer

Сохранено письмо с автографами Дэниела Крейга и Рэйчел Вайс, которое подтверждает, что Land Rover принадлежал именно звездным супругам. Пикап прошел реставрацию до оригинального состояния и после нее проехал только 6000 км.

Пикап Land Rover Series II перекрашен, а в его кабине заменен руль, установлены три отдельных кресла и современные пояса безопасности.

Відео дня
Салон Land Rover 109
В кабине установлено три сиденья
Фото: Bring a Trailer

Грузовая платформа прикрыта брезентовым кунгом. Кроме того, установлены складные подножки и лебедка с толстым канатом.

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2,25-литровую бензиновую четверку мощностью 77 сил также обновили, а также заменили карбюратор. Land Rover 109 оснащен 4-ступенчатой механической КПП и полным приводом с понижающей передачей.

Двигатель Land Rover
Land Rover оснащен 2,2-литровой бензиновой четверкой на 77 сил
Фото: Bring a Trailer

Примечательно, что пока авто Дэниела Крейга и Рэйчел Вайс недорогое – самая большая ставка составляет 15 000 долларов.

Между тем, недавно на аукцион выставили эксклюзивный суперкар Дэниела Крейга.

Также Фокус писал, что с молотка уйдет тюнингованный Land Rover известного актера-футболиста.