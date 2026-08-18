На аукцион выставлен уникальный внедорожник знаменитого футболиста-актера (видео)

В Великобритании на аукционе будет выставлен на продажу нестандартный Land Rover Defender 1995 года выпуска. За старую машину планируют выручить до 150 000 фунтов стерлингов ($200 00).

Высокая цена Land Rover Defender обусловлена тем, что его доработали специально для известного актёра и бывшего профессионального футболиста Винни Джонса. Подробности об этом внедорожнике были опубликованы на сайте Iconic Auctioneers.

Реставрацию и тюнинг Land Rover Defender выполнило в 2024 году британское ателье Squire Editions Ltd. Внедорожник сделали более брутальным, чтобы он соответствовал имиджу бывшего полузащитника "Челси" и звезды фильмов "Большой куш", "Евротур" и "Карты, деньги, два ствола".

Внедорожник получил двигатель V8 от BMW X5 Фото: Iconic Auctioneers

За основу взяли Land Rover Defender 110. Его покрасили в темный графитовый цвет и добавили черный глянцевый декор. Кроме того, установили внедорожные шины и подножки.

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В отделке салона использованы кожа, алькантара и дорогая твидовая ткань. В салоне установлены спортивный руль, современная центральная консоль и пять отдельных комфортабельных сидений. К тому же, появились мощная акустическая система и монитор в потолке для задних пассажиров.

В салоне улучшили отделку и заменили сиденья Фото: Iconic Auctioneers

Под капотом Land Rover Defender теперь установлен 4,6-литровый V8 мощностью 347 сил от BMW X5 со спортивным выхлопом. В паре с ним работает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Пробег автомобиля после тюнинга составляет всего 2400 км.

Кстати, недавно редкую Ferrari Майка Тайсона продали за более чем 12 миллионов долларов.

Кроме того, Фокус писал о самом экстремальном Land Rover Defender мощностью 635 сил.