На аукціон виставили унікальний позашляховик знаменитого футболіста-актора (відео)

У Великій Британії на аукціоні продаватимуть нестандартний Land Rover Defender 1995 року. За старе авто планують отримати до 150 000 фунтів стерлінгів ($200 00).

Висока ціна Land Rover Defender обумовлена тим, що його доопрацювали спеціально для відомого актора і колишнього професійного футболіста Вінні Джонса. Подробиці позашляховика розкрили на сайті Iconic Auctioneers.

Реставрацію та тюнінг Land Rover Defender виконало в 2024 році британське ательє Squire Editions Ltd. Позашляховик зробили брутальнішим, аби він відповідав образу колишнього півзахисника "Челсі" та зірки фільмів "Великий куш", "Євротур" і "Карти, гроші, два стволи".

Позашляховик отримав V8 від BMW X5 Фото: Iconic Auctioneers

За основу взяли Land Rover Defender 110. Його пофарбували в темний графітовий колір та додали чорний глянцевий декор. Крім того, встановили позашляхові шини і підніжки.

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В оздобленні салону використали шкіру, алькантару та дорогу тканину твід. Усередині встановили спортивне кермо, сучасну центральну консоль та п'ять окремих комфортних сидінь. До того ж, з'явилися потужна акустична система та монітор у стелі для задніх пасажирів.

У салоні покращили оздоблення і замінили сидіння Фото: Iconic Auctioneers

Під капотом Land Rover Defender тепер встановлено 4,6-літровий V8 на 347 сил від BMW X5 зі спортивним вихлопом. У парі з ним працює 6-ступінчаста автоматична КПП. Пробіг авто після тюнінгу становить лише 2400 км.

Між іншим, нещодавно рідкісний Ferrari Майка Тайсона продали за понад 12 мільйонів доларів.

Також Фокус писав про найекстремальніший Land Rover Defender на 635 сил.