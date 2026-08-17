635 сил і режим стрибків: Land Rover показав свою найекстремальнішу модель (фото)

Land Rover готує хардкорний Defender Dakar. Заряджений позашляховик отримає 635-сильний V8 твін-турбо, а його прохідність стане ще кращою.

Екстремальний позашляховик представлять у січні під час ралі "Дакар-2027", а поки опублікували офіційні його фото. Подробиці новинки розкрили на сайті виробника.

Назва моделі та місце її презентації натякають, що це серійний варіант ралійного Defender Dakar D7-X, який переміг у своєму класі в цьогорічному марафоні "Дакар". Судячи з фото, дві версії моделі дуже схожі зовні, адже мають збільшений кліренс, додаткову оптику, розширені колісні арки та великі позашляхові шини діаметром 35 дюймів.

Позашляховик отримає 635-сильний V8 твін-турбо Фото: Land Rover

Навіть піщаний колір запозичили в гоночного побратима. Капот виготовили з карбону. А от салон Defender Dakar тримають у секреті: зазначається лише, що він буде чотиримісним.

Відео дня

Відомо, що в основі обох модифікацій лежить заряджений Defender OCTA, який свого часу побував на тесті Фокусу. Це значить, що новачок оснащений 4,4-літровим V8 твін-турбо потужністю 635 сил.

Важливо

Майже купе: найнезвичніший Range Rover в історії кине виклик BMW X6 (фото)

Крім того, новий Defender Dakar отримає посилену підвіску з регульованими амортизаторами Bilstein, посилений захист днища та набір нових режимів для дюн, гравію та навіть для стрибків із трампліну.

До речі, нещодавно Land Rover повернув Freelander. Тепер це великий сімейний позашляховик потужністю понад 800 сил.

Також Фокус писав, що класичний Land Rover Defender повернули у виробництво як електрокар.