635 сил и режим прыжков: Land Rover представил свою самую экстремальную модель (фото)

Land Rover готовит хардкорный Defender Dakar. Мощный внедорожник получит 635-сильный V8 с двойным турбонаддувом, а его проходимость станет ещё лучше.

Экстремальный внедорожник представят в январе в ходе ралли "Дакар-2027", а пока опубликовали его официальные фотографии. Подробности о новинке раскрыли на сайте производителя.

Название модели и место её презентации позволяют предположить, что это серийная версия раллийного Defender Dakar D7-X, победившего в своём классе в нынешнем марафоне "Дакар". Судя по фотографиям, обе версии модели внешне очень похожи: у них увеличенный клиренс, дополнительная оптика, расширенные колесные арки и большие внедорожные шины диаметром 35 дюймов.

Внедорожник будет оснащен 635-сильным V8 с двойным турбонаддувом Фото: Land Rover

Даже песочный цвет позаимствовали у гоночного собрата. Капот изготовили из углеродного волокна. А вот салон Defender Dakar держат в секрете: отмечается лишь, что он будет четырёхместным.

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Известно, что в основе обеих модификаций лежит заряженный Defender OCTA, который в свое время побывал на тесте Фокуса. Это означает, что новинка оснащена 4,4-литровым V8 твин-турбо мощностью 635 сил.

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Кроме того, новый Defender Dakar получит усиленную подвеску с регулируемыми амортизаторами Bilstein, усиленную защиту днища и набор новых режимов для дюн, гравия и даже для прыжков с трамплина.

Кстати, недавно Land Rover вернул на рынок модель Freelander. Теперь это большой семейный внедорожник мощностью более 800 сил.

Также Фокус сообщал, что классический Land Rover Defender вернули в производство в виде электромобиля.