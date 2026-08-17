635 сил и режим прыжков: Land Rover представил свою самую экстремальную модель (фото)
Land Rover готовит хардкорный Defender Dakar. Мощный внедорожник получит 635-сильный V8 с двойным турбонаддувом, а его проходимость станет ещё лучше.
Экстремальный внедорожник представят в январе в ходе ралли "Дакар-2027", а пока опубликовали его официальные фотографии. Подробности о новинке раскрыли на сайте производителя.
Название модели и место её презентации позволяют предположить, что это серийная версия раллийного Defender Dakar D7-X, победившего в своём классе в нынешнем марафоне "Дакар". Судя по фотографиям, обе версии модели внешне очень похожи: у них увеличенный клиренс, дополнительная оптика, расширенные колесные арки и большие внедорожные шины диаметром 35 дюймов.
Даже песочный цвет позаимствовали у гоночного собрата. Капот изготовили из углеродного волокна. А вот салон Defender Dakar держат в секрете: отмечается лишь, что он будет четырёхместным.
Известно, что в основе обеих модификаций лежит заряженный Defender OCTA, который в свое время побывал на тесте Фокуса. Это означает, что новинка оснащена 4,4-литровым V8 твин-турбо мощностью 635 сил.Важно
Кроме того, новый Defender Dakar получит усиленную подвеску с регулируемыми амортизаторами Bilstein, усиленную защиту днища и набор новых режимов для дюн, гравия и даже для прыжков с трамплина.
Кстати, недавно Land Rover вернул на рынок модель Freelander. Теперь это большой семейный внедорожник мощностью более 800 сил.
Также Фокус сообщал, что классический Land Rover Defender вернули в производство в виде электромобиля.