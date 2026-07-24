Суперкар №007: на продажу выставлено особое авто звезды "Джеймса Бонда" (фото)

В США на аукционе будут продавать купе Aston Martin Vanquish 2014 года. Суперкар был создан специально для знаменитого британского актёра Дэниела Крейга.

Ориентировочная цена Aston Martin Vanquish составляет от 175 000 до 225 000 долларов. Об авто Дэниела Крейга рассказали на сайте аукциона Broad Arrow.

Выпущено всего 100 экземпляров Aston Martin Vanquish Centenary Edition

Исполнитель роли Джеймса Бонда остановил свой выбор на купе Aston Martin Vanquish в лимитированной версии Centenary Edition, посвящённой столетию британской марки. Таких суперкаров было выпущено 100, и авто Дэниела Крейга имеет знаковый серийный номер 007, что указано на памятных табличках в салоне.

Салон отделан голубой кожей

Актер принял участие в создании и индивидуализации автомобиля. Он выбрал особую черно-синюю расцветку и голубую кожаную отделку салона. Кроме того, Aston Martin Vanquish оснащен оригинальными колесными дисками и мощной акустической системой Bang & Olufsen.

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Под капотом Aston Martin Vanquish установлен 5,9-литровый V12 мощностью 573 к. с. С 8-ступенчатой автоматической коробкой передач разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, а максимальная скорость составляет 324 км/ч.

У этого конкретного автомобиля серийный номер 007

Дэниел Крейг владел Aston Martin Vanquish до 2018 года и почти не пользовался им. Суперкар прекрасно сохранился, а его пробег составляет 2100 км.

Кстати, на аукцион выставили и суперкар McLaren барабанщика группы Pink Floyd. Автомобиль побывал в ДТП, но, несмотря на это, его оценили в 35 миллионов долларов.

Также Фокус сообщал, что розовый спорткар Сидни Свини был продан всего за $12 800.