Суперкар №007: на продаж виставили особливе авто зірки "Джеймса Бонда" (фото)
У США на аукціоні продаватимуть купе Aston Martin Vanquish 2014 року. Суперкар створили спеціально для зіркового британського актора Денієла Крейґа.
Орієнтовна ціна Aston Martin Vanquish становить від 175 000 до 225 000 доларів. Про авто Денієла Крейґа розповіли на сайті аукціону Broad Arrow.
Виконавець ролі Джеймса Бонда зупинив свій вибір на купе Aston Martin Vanquish у лімітованій версії Centenary Edition, присвяченій сторіччю британської марки. Таких суперкарів виготовили 100 і авто Денієла Крейґа має знаковий серійний номер 007, що вказано на пам'ятних табличках у салоні.
Актор долучився до створення та персоналізації авто. Він обрав особливе чорно-синє забарвлення та блакитне шкіряне оздоблення салону. До того ж, Aston Martin Vanquish має оригінальні колісні диски та потужну акустику Bang & Olufsen.
Під капотом Aston Martin Vanquish встановлено 5,9-літровий V12 потужністю 573 к. с. Із 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 3,6 с, а максимальна швидкість становить 324 км/год.
Денієл Крейґ володів Aston Martin Vanquish до 2018 року та мало його експлуатував. Суперкар чудово зберігся, а його пробіг становить 2100 км.
Між іншим, на аукціон виставили і суперкар McLaren барабанника Pink Floyd. Авто побувало в ДТП, та попри це його оцінили в $35 мільйонів.
Також Фокус писав, що рожевий спорткар від Сідні Свіні продали за всього $12 800.