На продаж виставили непоказний пікап зіркового акторського подружжя (фото)

У США на аукціон виставили пікап Land Rover 1959 року. Непримітне ретроавто мало зіркових власників.

Цей Land Rover 109 Series II належав подружжю відомих акторів — виконавцю ролі Джеймса Бонда Денієлу Крейґу та його дружині Рейчел Вайс, яка прославилася завдяки серії фільмів "Мумія". Подробиці авто з’явилися на сайті аукціону Bring a Trailer.

Автомобіль пройшов реставрацію Фото: Bring a Trailer

Збережено лист із автографами Денієла Крейґа та Рейчел Вайс, який підтверджує, що Land Rover належав саме зірковому подружжю. Пікап пройшов реставрацію до оригінального стану і після неї проїхав тільки 6000 км.

Пікап Land Rover Series II перефарбований, а в його кабіні замінено кермо, встановлено три окремих крісла та сучасні паски безпеки.

У кабіні встановлено три сидіння Фото: Bring a Trailer

Вантажна платформа прикрита брезентовим кунгом. Крім того, встановлені складні підніжки та лебідку з товстим канатом.

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2,25-літрову бензинову четвірку потужністю 77 сил також оновили, а також замінили карбюратор. Land Rover 109 оснащений 4-ступінчастою механічною КПП та повним приводом зі знижувальною передачею.

Land Rover оснащений 2,2-літровою бензиновою четвіркою на 77 сил Фото: Bring a Trailer

Примітно, що поки авто Денієла Крейґа та Рейчел Вайс недороге – найбільша ставка складає 15 000 доларів.

Між іншим, нещодавно на аукціон виставили ексклюзивний суперкар Денієла Крейґа.

Також Фокус писав, що з молотка піде тюнінгований Land Rover відомого актора-футболіста.