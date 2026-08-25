На продаж виставили непоказний пікап зіркового акторського подружжя (фото)
У США на аукціон виставили пікап Land Rover 1959 року. Непримітне ретроавто мало зіркових власників.
Цей Land Rover 109 Series II належав подружжю відомих акторів — виконавцю ролі Джеймса Бонда Денієлу Крейґу та його дружині Рейчел Вайс, яка прославилася завдяки серії фільмів "Мумія". Подробиці авто з’явилися на сайті аукціону Bring a Trailer.
Збережено лист із автографами Денієла Крейґа та Рейчел Вайс, який підтверджує, що Land Rover належав саме зірковому подружжю. Пікап пройшов реставрацію до оригінального стану і після неї проїхав тільки 6000 км.
Пікап Land Rover Series II перефарбований, а в його кабіні замінено кермо, встановлено три окремих крісла та сучасні паски безпеки.
Вантажна платформа прикрита брезентовим кунгом. Крім того, встановлені складні підніжки та лебідку з товстим канатом.
2,25-літрову бензинову четвірку потужністю 77 сил також оновили, а також замінили карбюратор. Land Rover 109 оснащений 4-ступінчастою механічною КПП та повним приводом зі знижувальною передачею.
Примітно, що поки авто Денієла Крейґа та Рейчел Вайс недороге – найбільша ставка складає 15 000 доларів.
Між іншим, нещодавно на аукціон виставили ексклюзивний суперкар Денієла Крейґа.
Також Фокус писав, що з молотка піде тюнінгований Land Rover відомого актора-футболіста.