Мощные и эксклюзивные: выставлена на продажу коллекция самых оригинальных Chevrolet (фото)

В США на аукционе будет выставлена на продажу коллекция редких заряженных моделей Chevrolet. Все они оснащены мощными двигателями V8.

Тюнинг Chevrolet выполнило знаменитое американское ателье Baldwin-Motion. Об автомобилях рассказали на сайте аукциона Mecum.

Chevrolet Corvette Baldwin-Motion GT 1970 года Фото: Mecum

Компанию Baldwin-Motion основал дилер Chevrolet из Нью-Йорка в 1967 году с целью доработки автомобилей. Как правило, эти спорткары отличались экстравагантным дизайном и оснащались большими мощными двигателями V8.

Chevrolet от Baldwin-Motion выпускали небольшими партиями, поэтому это настоящий эксклюзив. Американский коллекционер Дэн Макмайкл собрал сразу семь таких автомобилей, и пять из них — тюнингованные Corvette.

Chevrolet Corvette Baldwin-Motion Phase III 1974 года Фото: Mecum

Жемчужина коллекции — авангардный Chevrolet Corvette Maco Shark Coupe. Именно таким был концепт Corvette третьего поколения, и в Baldwin-Motion решили выпустить его ограниченной серией из 6 авто. Мощность стандартного 5,7-литрового V8 увеличили до 460 сил.

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Chevrolet Corvette Motion Can-Am Spyder 1974 года Фото: Mecum

Также продается Chevrolet Corvette 1970 года с 7,4-литровым двигателем мощностью 535 сил и измененной передней частью с фиксированными фарами.

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Единственный в своём роде Chevrolet Corvette Baldwin-Motion Phase III 1974 года был оснащён гоночным 7,0-литровым двигателем V8 L88, который после доработки развивает 600 л. с. Максимальная скорость составляет 306 км/ч, а разгон на ¼ мили (402 м) занимает 11,5 с.

Chevrolet Camaro Baldwin-Motion 1973 года Фото: Mecum

Кроме того, в коллекции представлены два из четырёх выпущенных автомобилей Chevrolet Corvette Motion Can-Am Spyder 1974 года с расширенными крыльями, роскошным салоном и огромным 7,6-литровым двигателем V8 мощностью 550 сил. Один автомобиль находится в идеальном состоянии, а вот другой требует реставрации.

Chevrolet Camaro Baldwin-Motion 1983 года выпуска Фото: Mecum

А ещё с молотка уйдут два Chevrolet Camaro Baldwin-Motion. Купе 1973 года получило 7,4-литровый 513-сильный двигатель с боковым выхлопом, а модель 1983 года оснащена 5,0-литровым V8 и гигантским антикрылом.

Кстати, недавно на продажу была выставлена секретная коллекция редких автомобилей Chevrolet общей стоимостью 700 000 долларов. Автомобили не эксплуатировались 30 лет.

Также Фокус сообщал, что на аукционе будет выставлен на продажу уникальный Ferrari голливудской звезды, пострадавший в ДТП. Его оценили в $20 миллионов.