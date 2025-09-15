Помили вперше за 53 роки: у старому гаражі виявили культовий Chevrolet Corvette (відео)

У США знайшли занедбаний Chevrolet Corvette 1962 року. Знаменитий спорткар не виїжджав із гаража понад пів століття.

Related video

Раритетний Chevrolet Corvette C1 вивезли з гаража та відмили. Відео про знахідку з’явилося на Youtube-каналі WD-Detailing.

Цей Chevrolet Corvette має власника. Американець зізнався, що сідав за кермо спорткара лише один раз – проїхав на авто після покупки в 1972 році додому та одразу поставив у гараж.

Авто покрилося шаром бруду Фото: скриншот / YouTube

Власник пояснив, що у 70-х страхування на потужні спортивні авто було дуже дорогим – сягало 1200 доларів на рік (приблизно $10 000 за сучасним курсом). На машину у нього вистачило грошей, а на поліс – вже ні.

Авто відмили та відчистили Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet Corvette так і простояв у гаражі 53 роки і покрився шаром бруду. Коли його відмили та відчистили, то виявилося, що автомобіль непогано зберігся. Його лакофарбове покриття в гарному стані, а в салоні трохи пошкоджене оздоблення.

Важливо

Легенда серед гаражів: в Україні у селі виявили покинутий Chevrolet Corvette 80-х (відео)

Зараз Chevrolet Corvette C1 планують відновити і знайти власника, який таки почне експлуатувати спорткар. Модель 1962 року доволі рідкісна – виготовлено лише 14,5 тис. таких авто.

У салоні Chevrolet Corvette C1 пошкоджене оздоблення Фото: скриншот / YouTube

Під капотом Chevrolet Corvette 1962 року встановлено 5,3-літровий карбюраторний V8. Точну версію моделі ще не визначило, але відомо, що цей двигун пропонували у варіантах потужністю від 250 до 340 сил.

Раніше Фокус розповідав про знаменитий американський спорткар 70-х за $300 000 у новому стані.

Також ми писали про секретну колекцію автомобілів зниклої марки.